Isny erhöht Grund- und Gewerbesteuer deutlich

Die Stadt Isny erhöht zum 1. Januar 2024 sowohl Grund- als auch Gewerbesteuer. Teilweise steigen die Hebesätze nach dem Beschluss des Gemeinderats vom Montagabend massiv. Angesichts der immer weiter wachsenden Kosten bleibe aber keine andere Möglichkeit, sagte Bürgermeister Rainer Magenreuter: „Wir müssen an die Steuersätze gehen.“

In den vergangenen Wochen habe er, sagte Magenreuter am Montagabend, als es um die geplanten Steuererhöhungen ging, mit allen große Gewerbesteuerzahlern zusammengesessen und persönliche Gespräche geführt. Er habe ihnen erklärt, warum dieser Schritt wieder nötig sei: steigende Lohnkosten, steigende Energiekosten, steigende Bauleistungen - all das habe dazu geführt, dass die Ausgaben im Rathaus massiv gewachsen seien. Ihm sei zwar keine Begeisterung entgegengebracht worden, berichtete der Bürgermeister, aber Akzeptanz. Zudem habe er erklärt, warum er die Erhöhungen noch vor Jahresende im Gemeinderat beschlossen haben wollte: Damit sie nicht in die Diskussionen um den Haushalt für das Jahr 2024 hineingeraten. Die Steuererhöhungen sollten für sich stehen - gleichzeitig aber auch dazu führen, dass es der Stadtverwaltung leichter fällt, mit einem positiven Ergebnis für das kommende Haushaltsjahr rechnen zu können.

Hohe Personalkosten

Zuletzt seien vor fünf Jahren die Steuern in Isny erhöht worden, blickte Magenreuter zurück. Der stellvertretende Kämmerer Andreas Mayer habe ihn kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass damals beschlossen worden sei, genau jetzt wieder darauf zu blicken und die Hebesätze zu überprüfen. Das sei ihm gar nicht bewusst gewesen, sagte der Bürgermeister. Da zu diesem Zeitpunkt aber sowieso schon der Vorschlag für Steuererhöhungen ausgearbeitet worden sei, passte Mayers Hinweis zeitlich geradezu perfekt. „Was in der Zwischenzeit passiert ist, ist enorm“, fasste Magenreuter turbulente Jahre zusammen, in denen die Kosten teilweise explodiert sind. Die Personalkosten etwa seien zwischenzeitlich um drei Millionen Euro pro Jahr gestiegen, was nicht zuletzt an den gestiegenen Tarifen gelegen habe. Aber auch in anderen Bereichen sei der finanzielle Aufwand mittlerweile enorm.

„Als Stadtverwaltung können wir die Erhöhungen nicht puffern“, erklärte Magenreuter. Deshalb müssten diese an den Steuerzahler weitergegeben werden, hatte der Bürgermeister schon im zurückliegenden Wahlkampf deutlich gemacht. So deutlich wurde er auch am Montagabend. Die Verwaltung schlage vor, den Hebesatz der Grundsteuer A von 340 auf 400 anzuheben, den der Grundsteuer B von 400 auf 500 und die Gewerbesteuer von 360 auf 390.

Hitziger Schlagabtausch

„Steuererhöhungen machen keinen Spaß“, kommentierte Rainer Leuchtle (FW) den Vorschlag der Verwaltung. Grundsätzlich seien die Freien Wähler zwar einverstanden, allerdings unter einer Bedingung und mit zwei Änderungen. Einerseits sollten nicht nur die Unternehmen vor Ort gestärkt werden, sagte Leuchtle, sondern es auch solchen, die sich neu hier ansiedeln wollen, leichter gemacht werden. Jeder Firma, der kein Platz geboten werden könne, sei ein „Fiasko“, machte der Fraktionsvorsitzende deutlich. Die FW würden deshalb den Antrag stellen, den Hebesatz der Grundsteuer A nur auf 450 zu erhöhen und die Gewerbesteuer auf 380.Wolf-Dieter Massoth (SPD) sah dagegen die Notwendigkeit, „den Verwaltungsvorschlag vollumfänglich umzusetzen“. Es sei notwendig, auch mal „unfreundlich“ zu sein, „sonst würgen wir unsere Stadtentwicklung ab“. Jürgen Ziegler (Grüne) sagte: „Wir werden wegen der Pflichtaufgaben zustimmen.“

Es entspann sich ein hitziger Schlagabtausch zwischen den Befürwortern beider Vorschläge. Edwin Stöckle (SPD) warf der CDU vor, aus einer „Ideologie“ heraus zu argumentieren. Alexander Sochor konterte damit, dass Isny schon genug Standortnachteile habe und eine „Willkommenskultur“ für Unternehmen brauche. Leuchtle wiederum wies zurück, wie eine Partei zu denken, schließlich seien die Freien Wähler „ein Verein und stolz darauf“. Um die Gemüter etwas zu beruhigen, erklärte der stellvertretende Kämmerer Mayer, die Stadtverwaltung habe sich „die Vorschläge nirgendwo ausgedacht“. Vielmehr seien viele Gespräche geführt worden und überall sei Verständnis spürbar gewesen. Mit einem Satz brachte er die Gedanken im Rathaus auf den Punkt: „Wenn die Ausgaben steigen, müssen auch die Einnahmen steigen.“ Nur so sei eine Kommune handlungsfähig.

Rat folgt dem Antrag der Freien Wähler

Bei der Abstimmung wurde es knapp: FW und CDU lehnten die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 500 ab, Grüne und SPD waren dafür - am Ende machte eine Stimme den Unterschied. Ebenso sah es bei der Abstimmung über die Erhöhung der Gewerbesteuer auf 390 Punkte aus.

Für die FW-Vorschläge 450 Punkte beziehungsweise 380 Punkte war dann jeweils eine ordentliche Mehrheit. Relativ glatt durch ging nur die Erhöhung der Grundsteuer B auf 500 Punkte. Sogar einstimmig verabschiedet wurde der Vorschlag der Verwaltung, sich schon in drei Jahren wieder die Frage zu stellen, ob die Hebesätze noch passen - und nicht erst wieder in fünf Jahren.