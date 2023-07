Das Radverkehrskonzept der Stadt Isny soll weiterentwickelt und die getroffenen Maßnahmen optimiert werden. Impulse dazu gab Peter Gwiasda im Technischen Ausschuss am vergangenen Montag, der mit seinem Planungsbüro VIA aus Köln das Konzept vor zehn Jahren ausgearbeitet hatte.

„Die Stadt Isny im Allgäu hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Radverkehr zu fördern. Zielsetzung ist die Erhöhung des Radverkehrsanteils am gesamten Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet unter Beachtung der objektiven und subjektiv gefühlten Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer“ — so beschreibt der städtische Mitarbeiter Lars Biebel in seiner Vorlage für die Ausschussmitglieder, worum es der Stadtverwaltung grundsätzlich geht.

Damit dieses Vorhaben mit Leben gefüllt wird, hat sich das Rathaus vor mehr als zehn Jahren einen Experten an die Seite geholt. Peter Gwiasda vom Planungsbüro VIA aus Köln erarbeitet 2013 ein Radverkehrskonzept, das unter anderem Radschutzstreifen vorsah.

Neuralgische Punkte abgefahren

Vor zwei Jahren wurde Gwiasda damit beauftragt, das Radverkehrskonzept weiterzuentwickeln und daran an den notwendigen Stellen zu drehen. Mit seiner Mitarbeiterin Linda Hesse hat er seither das Stadtgebiet mit dem Rad abgefahren, um neuralgische Punkte in Augenschein zu nehmen. Mit dabei waren auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Mitglieder der ADFC–Ortsgruppe Isny–Argenbühl. Zudem wertete Gwiasda zahlreiche Bürgeranregungen und solche von Verbänden wie dem ADFC aus.

Die Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen stellte Gwiasda am vergangenen Montag vor. Mehr als 90 Prozent der Anregungen hätten die Kernstadt betroffen, erklärte der Planer. Dort seien auf den Hauptverkehrsstraßen aber schon viele Maßnahmen getroffen worden. Deshalb sei es nun, bei der Fortschreibung des Radverkehrskonzepts geboten, sich auf das „grüne Netz“ zu konzentrieren. Gemeint damit ist das Schulwegenetz.

Dazu zeigte Gwiasda viele mögliche Maßnahmen auf, die wesentlich mit aufgemalter Farbe zu tun haben, die Radbereiche ausweist. Auch neue Querungshilfen stellt er sich vor. Mit dem Schulwegenetz solle begonnen werden, quasi als Test, erklärte Gwiasda, um dann auf andere Bereiche überzugehen. In seinem Vortrag zeigte er etliche Straßen und Verkehrsknotenpunkte auf, die alle noch Verbesserungspotenzial besäßen.

70.000 Euro im Haushalt

Bürgermeister Rainer Magenreuter erwähnte einerseits, dass Isny schon vor zehn Jahren „fast neidische Blicke von Nachbarstädten“ bekommen habe, als diese gesehen hätten, was hier alles für Radfahrer getan wird. Daran wolle er jetzt gerne mit neuen Maßnahmen anknüpfen. Vom Ausschuss bekam er dafür den einstimmigen Auftrag.

Folgen sollen jetzt Empfehlungen der Stadtverwaltung, wo mit welchen Maßnahmen begonnen werden könne. In den aktuellen Haushalt seien dazu 70.000 Euro eingestellt, sagte Kämmerer Werner Sing. Zudem seien Fördermittel beantragt, erklärte Magenreuter, ohne im Detail darauf einzugehen.

Die kritische Nachfrage von Grünen–Stadträtin Claudia Müller, warum es denn nicht gleich ein ganzes Verkehrskonzept gebe, beantwortete Magenreuter mit dem Hinweis darauf, dass sich die Stadt auf die Radfahrer konzentrieren wolle.

„Die ganze Stadt mit einem Verkehrskonzept zu überziehen, halte ich nicht für richtig. Lieber diskutieren wir die möglichen Maßnahmen einzeln.“ Dass ein umfassendes Verkehrskonzept nötig sein könnte, verdeutlichte Planer Gwiasda: „Isny muss in Zukunft auf jeden Fall über den gesamten Bereich nachdenken.“ „Wir gehen es Schritt für Schritt an“, versicherte Magenreuter.