Isny demonstriert für Demokratie und Vielfalt

Etwa 500 Menschen haben am späten Samstagvormittag in Isny für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Zu der Kundgebung auf dem Marktplatz hatte ein breites Bündnis von Parteien und anderen Organisationen eingeladen. Wortbeiträge bei der etwas länger als eine Stunde dauernden Veranstaltung kamen unter anderem von Vertretern aller Gemeinderatsfraktionen und Bürgermeister Rainer Magenreuter. Zu Beginn machte Organisator Günther Scholze deutlich: „Wir können froh sein, dass wir in einer Demokratie leben und eine gewisse Freiheit haben. Und das lassen wir uns von Rechtsextremisten nicht nehmen.“

Noch wenige Minuten vor elf Uhr sah es am Samstag nicht wirklich danach aus, als würde sich der Isnyer Marktplatz ordentlich mit Menschen füllen. Doch als Günther Scholze, der die Kundgebung gemeinsam mit Peter Clement verantwortete, auf das aus mehreren Paletten bestehende Podium vor dem Blaserturm stieg und die Leute bat, doch von ihren Sonnenplätzen nach vorne in den schattigen und dadurch etwas kühleren Bereich zu kommen, durfte er zufrieden sein: Isny setzte ein richtig starkes Zeichen. Nach Angaben der Polizei kamen etwa 500 Menschen zu der Demonstration zusammen, vielleicht waren es sogar ein paar mehr.

Breites Bündnis

„Isny gemeinsam für Demokratie und Vielfalt, gemeinsam gegen Rechtsextremismus“ hatten die Organisatoren als Titel für die Kundgebung gewählt. Die Grundidee dazu hatten Scholze und Clement spontan vor etwas mehr als einer Woche gehabt. Nachdem klar war, dass sie die Veranstaltung durchziehen wollten, stellten sie sie auf möglichst breite Beine. Zu dem Bündnis gehörten schließlich SPD, Freie Wähler, CDU, Grüne, FDP, Katholische Kirche, DAV, Literatur im Fenster, Netzwerk Asyl und Fair Handeln.

„In mir ist wieder Hoffnung. Wir sind einfach mehr“, freute sich Scholze, als er vom Podium aus über den gut gefüllten Marktplatz blickte. Auch Clement wirkte überwältigt: „Das sieht gut aus von hier oben!“ Es gehe ihnen darum, gegen Rassismus aufzustehen, erklärte Scholze, der zudem unterstrich, dass es ihm auch wichtig sei, der AfD und ihrer Politik entgegenzutreten. Viele der Redner, die in der folgenden Stunde auf das Podium stiegen, taten es ihm gleich und erwähnten immer wieder die Gefahren, die von der rechtspopulistischen Partei ausgingen.

Großer Applaus

Bürgermeister Magenreuter machte klar: „Wir lassen uns die Freiheit und die Demokratie nicht nehmen.“ Das sei aber auch davon abhängig, dass alle dafür einstünden und sich am demokratischen Prozess beteiligten. Dass dies in Isny auf politischer Ebene der Fall ist, zeigten Edwin Stöckle (SPD), Silvia Ulrich (CDU), Jörg Lausch (Grüne) und Miriam Mayer (FW), die die vier im Gemeinderat vertretenen Fraktionen mit Beiträgen repräsentierten. „Nie wieder ist jetzt“, sagte etwa Mayer und benutzte einen Satz, der als Formulierung gegen Antisemitismus gerade sehr beliebt ist.

Unterbrochen wurden die Beiträge auf dem Marktplatz immer wieder durch großen Applaus. Viele Teilnehmer hatten Schilder gemalt, auf denen sie ihre Sorgen und ihre Haltung ausdrückten. „Jetzt können wir herausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten“, war etwa zu lesen, oder auch „Für bunt, für alle“. Ein echtes Hingucker war ein kleiner Vierbeiner, auf dessen Rücken ein Schild gebunden war, auf dem „Hunde gegen Nazis“ stand.

Weitere Wortmeldungen kamen unter anderem von Irene Schauer für den Deutschen Alpenverein (DAV) und Diakon Jochen Rimmele für die Katholische Kirche. Nach den offiziellen und angemeldeten Beiträgen hatten auch einfache Demonstrationsteilnehmer die Gelegenheit, ans Mikrofon zu kommen. Eindrücklich schilderte etwa der Isnyer Ashok Ghai seine Lebensgeschichte als indischer Migrant, spontan ergriff zudem Edelrid-Geschäftsführer Vitus Wuhrer, weil es ihm ein Bedürfnis war, „nicht still zu schweigen“.