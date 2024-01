Es sieht ganz danach aus, als würde in diesem Jahr wieder „Isny macht blau“ stattfinden können. Vier Jahre nach der bisher letzten Ausgabe der weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Sommerveranstaltung laufen nach Angaben von Isny-Marketing-Geschäftsführerin Karin Konrad die Vorbereitungen. „Es sieht ganz gut aus“, sagt Konrad vorsichtig optimistisch. Denn noch müssen erst die finanziellen Mittel die Haushaltsberatungen überstehen.

„Isny macht blau“ setzt eigentlich alle zwei Jahre ein echtes August-Highlight in den Kalender. Zuletzt stand die Veranstaltung unter keinem guten Stern. Nachdem 2019 noch fulminant und tagelang bei bestem Wetter gefeiert wurde, mussten die Ausgaben 2021 (wegen der Corona-Pandemie) und 2023 (wegen Sparzwängen) abgesagt werden. Immerhin wurde zuletzt vereinbart, nicht noch einmal zwei Jahre zu warten, sondern 2024 in den Blick zu nehmen. Danach sieht es, trotzdem die finanzielle Lage der Stadt sich nicht wirklich verbessert hat, noch immer aus. Im September sei mit der Stadtverwaltung vereinbart worden, dass die IMG mit den Vorbereitungen beginnen dürfe, sagt Geschäftsführerin Konrad. „Blau ist im Haushaltsplan drin“, sagt sie und meint damit den Entwurf, der in der letzten Gemeinderatssitzung vor Weihnachten eingebracht wurde.

Viele neue Ideen

Dort steht die Ausgabe drin - und wird es wohl auch bleiben. Im vergangenen Jahr war es zwar anders, aber dass der Posten aus Kostengründen gestrichen wurde, sahen Konrad und Co. kommen. Schmerzhaft war die Einsparung trotzdem, weil „Isny macht blau“ immer für jeden ein Höhepunkt ist. Dementsprechend euphorisch fiel die Nachricht aus, die Katrin Mechler, die Leiterin des Büros für Stadtmarketing, vor den Feiertagen noch per Mail verschickte: „Wir freuen uns ganz besonders, dass 2024 endlich wieder ein blaues Jahr wird - diese Freude möchten wir mit Ihnen teilen! Von Freitag, 23. August bis Sonntag, 25. August, findet nach vier Jahren Pause wieder „Isny macht blau“ statt - mit neuem Konzept und vielen neuen Ideen!“

Neues Konzept? Neue Ideen? Ja, „Isny macht blau“ soll etwas anders stattfinden, als bisher gewohnt. Die Grundidee bleibe erhalten, betont Konrad. Kultur, Einzelhandel und Gastronomie solle an diesem Wochenende in besonderem Maß eine Bühne geboten. Ebenfalls sei natürlich weiterhin der Titel Programm: „Isny macht blau“ erinnere an die Zeit, als Isny durch Flachsanbau und Leinwandhandel zu Wohlstand und Freiheit gelangte und das Allgäu noch nicht grün war. „Wir arbeiten auch künftig mit dieser historischen Tatsache sowie der Farbe Blau - und selbstverständlich wird es auch wieder den blauen Teppich geben“, sagt Konrad.

Erfolgreiches Konzept

Das neue Konzept, das ab Januar mit den Partnern der Isny Marketing GmbH aus Kultur, Handel und Gastronomie diskutiert und mit Leben erfüllt werden müsse, sieht vor, dass es 2024 keine Aufteilung nach Einkaufs- und Kulturnacht geben werde. Stattdessen werde das Programm entzerrt und durchmischt. Das Programm solle an beiden Tagen bereits tagsüber starten, außerdem würden im Stadtraum „blaue Inseln“ geschaffen, die die Erlebnisse auf verschiedene Plätze, Orte und historische Gebäude (Schloss, Marktplatz, Quartiere, Galerien, Museen, Straßen) mit jeweils unterschiedlichem Motto aufteilten. Von Freitag bis Sonntag werde weiterhin der Leinen- und Kunsthandwerkermarkt im Kurpark die Veranstaltung ergänzen.

Warum es notwendig war, ein bis 2019 erfolgreiches Konzept zu verändern? Das Besucherverhalten habe sich seit einigen Jahren und noch einmal verstärkt während und nach der Pandemie verändert. Besucher suchten mittlerweile gezielter nach den Attraktionen und Erlebnissen, die sie ansprechen - es gehe mehr um Klasse, statt um Masse, erklären Konrad und Mechler. Die Veranstaltung habe zuletzt enorme Besucherzahlen an. Diese müssten anders gehandhabt und gelenkt werden. Besuchern solle außerdem Gelegenheit gegeben werden, viele verschiedene Aktionen zu besuchen und weniger zwischen der Vielzahl in kurzer Zeit wählen zu müssen.

Auch die Stadtentwicklung spiele eine Rolle: Die Veranstaltungsarbeit der IMG nutze generell die „Stadt als Bühne“. Die Isnyer Innenstadt habe sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt - neue Quartiere, Plätze sei hinzugekommen (zum Beispiel der Marktplatz), Kulturinstitutionen entwickelten sich weiter (wie etwa das Schloss Isny). Diese neuen Orte sollen im Rahmen von „Isny macht blau“ über Programme und Aktionen (wieder-)entdeckt werden.

Alle wichtigen und großen Termine des Jahres 2024 in Isny gibt es im digitalen Veranstaltungskalender unter www.isny.de/veranstaltungskalender