Isny bekommt ein Sternenkindergrabfeld. Doch wie so oft im Leben, geht es auch hier zunächst um die Frage der Finanzierung. Darauf braucht es bald Antworten, denn das Projekt soll im kommenden Jahr realisiert werden.

Annette Steybe hat im Jahr 2020 einen Verein für Eltern und Angehörige von Sternenkindern gegründet. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrung ‐ sie ist selbst Mutter von drei Sternenkindern ‐ war es der Isnyerin schon lange vorher ein Anliegen, andere Betroffene in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Dass der Verein notwendig ist und sich ihr Engagement lohnt, hat sich schnell gezeigt: „Ungefähr 70 Familien sind in den letzten dreieinhalb Jahren auf uns zugekommen und haben um Unterstützung in unterschiedlicher Form gebeten“, erzählt Annette Steybe. „Aufgrund unserer regionalen Vernetzung und vielen Erfahrungswerten können wir die Familien an Hebammen, Ärzte, Trauerbegleiter, Beratungsstellen oder Bestatter vermitteln, oder wir bieten Gesprächsrunden an, in denen sich Betroffene austauschen können.“

Zahl der Totgeburten steigt

Und nicht nur in Einzelfällen engagiert sich der Verein. „Auch auf Bundesebene konnten wir wachsen und uns für Familien mit Sternenkindern einsetzen. Da geht es um ganz praktische Themen, wie den angestrebten gestaffelten Mutterschutz, den es bisher in solchen Situationen nicht gibt. Die Frauen werden nach der stillen oder kleinen Geburt einfach eine Weile krankgeschrieben.“ Laut statistischem Bundesamt steigt die Anzahl der sogenannten Totgeburten seit 2007 stetig: Waren es damals 3,5 Totgeburten auf 1000 Geburten, liegt die Zahl für 2022 bereits bei 4,4.

Die Stadt Isny stellt das Gelände und dessen Pflege, wir als Verein kümmern uns um die Gestaltung des Grabes und der dazugehörigen Gedenkstätte. Annette Steybe

Ende 2021 hat sich Alexandra Haug, Sachgebietsleiterin Natur und Landschaftspflege des Isnyer Bauamts, an Annette Steybe gewandt. Im Zuge der Neuplanung auf dem städtischen Friedhof kam das Thema auf, ein Sternenkindergrabfeld zu integrieren und anzulegen. „Ich war ganz ergriffen und fand das eine tolle Idee und habe mich natürlich dafür eingesetzt, dass diese Planung auch in die Tat umgesetzt werden kann“, sagt Steybe heute. „Die Stadt Isny stellt das Gelände und dessen Pflege, wir als Verein kümmern uns um die Gestaltung des Grabes und der dazugehörigen Gedenkstätte.“

„Das ist sehr heilsam“

Wie wichtig eine liebevolle und durchdachte Gestaltung eines solchen Ortes für Trauernde ist, weiß Lioba Abrell, selbst Sternenkindermama: „Wir haben in Aitrach seit 2018 ein Grabfeld für Sternenkinder ‐ mit Baum, schützender Mauer und Sitzgelegenheit ‐ und egal, wann ich dorthin komme, sehe ich fast immer Menschen. Sie setzen sich auf die Bank, schauen aufs Grab, sprechen miteinander oder trauern schweigend. Das ist sehr heilsam.“

Die beiden Frauen kennen sich noch nicht lange, doch sie wollen gemeinsam die Gestaltung des in Isny geplanten Grabfeldes angehen: „Lioba ist Bildhauerin und selbst Sternenkindmama. Sie arbeitet auch als Trauerrednerin und hat deshalb einen besonderen Bezug zum Tod und dem Umgang mit Trauer“, erklärt Annette Steybe. Und nicht nur das: Lioba Abrell war 2016 bis 2018 eine von drei Müttern, die sich für das Sternenkindergrabfeld in Aitrach stark gemacht haben. Was sie antreibt? „Jeder Mensch, egal wie alt, egal woher, egal welcher Konfession, hat das Recht auf eine schöne Bestattung und ein würdiges Grab“, sagt die Künstlerin. „Deshalb soll das Sternenkindergrabfeld auch ausdrücklich allen Familien zur Verfügung stehen, die ihr Sternenkind beerdigen möchten.“

In den meisten Städten (wie beispielsweise Wangen), die über eine Klinik mit Geburtsstation verfügen, gibt es solche Grabfelder auf dem städtischen Friedhof. Dort haben Eltern dann in der Regel ein- bis zweimal pro Jahr die Möglichkeit, die still geborenen Babys im Zuge einer Sammelbestattung zu beerdigen. In Isny soll das anders sein: Hier soll es Einzelbestattungen geben.

Endlich kein Tabuthema mehr

Die Erfahrung zeigt, dass es bei dem geplanten Grabfeld jedoch nicht nur um eine Möglichkeit zur Bestattungen gehen wird, sondern auch um einen geschützten Ort, an dem Menschen trauern und ihren Verlust verarbeiten können. „Gerade am 15. Oktober haben wir eine Gedenkfeier ausgerichtet. Dort habe ich einige Frauen getroffen, die vor 20, 30 oder 40 Jahren ihre Kinder verloren haben. Damals hat man geschwiegen, wenn ein Sternenkind geboren wurde. Die Frauen wurden mit ihrem Schmerz allein gelassen und nehmen heute unsere Veranstaltungen wahr, denn mittlerweile brechen wir als Gesellschaft dieses Tabuthema endlich auf“, erzählt Steybe.

Dasselbe erlebt Abrell auch: „Wir reden hier von einem generationenübergreifenden Thema. Nach dem Krieg hat man um die gefallenen Ehemänner und Söhne getrauert, aber doch nicht um im Bauch verstorbene Kinder. Der Schmerz wurde verschwiegen. Viele Frauen haben sich geschämt und ein solches Ereignis wurde innerhalb der Familien einfach unter den Teppich gekehrt. Und auch heute, wenn Sternenkinder geboren werden, leiden nicht nur die Mütter. Die Väter, Geschwister, Großeltern tragen dieses Schicksal auch mit sich herum und müssen den Verlust verarbeiten. Freunde wollen lernen, damit umzugehen und zu begleiten. Es geht also nicht nur um einzelne Familien, sondern um uns als Gesellschaft.“ Deshalb soll das Isnyer Grabfeld und seine Gedenkstätte für alle Familien mit Sternenkindern ein Ort zum Trauern sein.

Der Verein braucht Unterstützung

„Annette sprudelt nur so vor Ideen ‐ ich glaube, das weiß jeder, der sie kennt“, sagt Abrell und lacht, wenn sie auf die voraussichtliche Gestaltung des baldigen Grabfeldes angesprochen wird. „Wir haben gemeinsam erarbeitet, was solch ein Gedenkplatz und Grab benötigt: Schutz durch Hecken oder Bäume, gleichzeitig freie Sicht und natürlich eine Gedenktafel, die einen Bezug zu den Sternenkindern herstellt.“

Konkret könnte das folgendermaßen aussehen, wie Steybe erklärt: „Als mein Mann und ich unsere Sternenkinder-Erfahrungen verarbeitet haben, waren wir viel in der Natur. Da wir hier im Allgäu leben, wollen wir einen Nagelfluh-Findling auf der Grabstätte platzieren. Ich habe mir überlegt, dass in diesen Stein ein Glas installiert werden könnte, das in Weiß- und Goldtönen schimmert.“ Diese Idee hat Abrell bereits als Skizze ausgearbeitet: „Aber wir sind noch nicht zu 100 Prozent sicher, ob wir das am Ende tatsächlich so umsetzen. Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen.“

Nichts auf der Welt ist umsonst ‐ auch nicht die Gestaltung eines Grabfeldes. Der Verein Salomons Weg ist also auch bei diesem gemeinnützigen Projekt auf Spenden angewiesen. „Natürlich brauchen wir in erster Linie Geld. Auch Dienst- und Sachleistungen durch Firmen, Bauunternehmen oder Fuhrunternehmen würden uns sehr helfen, das Projekt bald in die Tat umzusetzen“, erklärt Steybe: „Wer uns seine Hilfe anbieten kann oder Fragen zum Projekt hat, darf jederzeit eine E-Mail an [email protected] schicken. Wir melden uns bei jedem zurück und freuen uns wirklich sehr, wenn wir in Isny gemeinschaftlich dieses Projekt realisieren können.“