Isny Aktiv äußert sich zur Zukunft des Marktplatzes

Mit Spannung ist nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats für einen verkehrsfreien Marktplatz die Reaktion des Stadtmarketingvereins Isny Aktiv erwartet worden. In einem ersten Statement hatte die Vorsitzende Lukretia Mayer-Kottmann bereits erklärt: „Es ist ein eindeutiges Votum, es ist geprüft, deshalb gibt Isny Aktiv seinen Stempel drauf.“ Im regelmäßig erscheinenden Newsletter an seine Mitglieder und an Interessierte hat der Verein am Donnerstag nachgelegt und sich zur Zukunft des Marktplatzes geäußert.

Isny Aktiv listete noch einmal die wesentlichen Ergebnisse des Büros CIMA auf, das eine Umfrage per Befragung in der Wassertorstraße, per Telefon und per Brief an Isnyer Unternehmen durchgeführt hatte. In aller Kürze: Der Großteil der Befragten befürwortete eine dauerhafte Fußgängerzone auf dem Marktplatz.

Steuerungsgruppe ist sich einig

Ende Januar habe sich die Steuerungsgruppe, in der auch Isny Aktiv vertreten war, angesichts der Ergebnisse darauf verständigt, dass die zweite angedachte Testphase mit Einbahnverkehr nicht mehr durchgeführt werden soll, da die positiven Rückmeldungen zur Fußgängerzone deutlich überwogen, schreibt der Stadtmarketingverein weiter. Eine Woche später entschied der Gemeinderat in diesem Sinne.

Gleichzeitig sei sich die Steuerungsgruppe einig gewesen, dass nachgearbeitet werden müsse, schreibt Isny Aktiv. Die Beschilderung der Zone soll von der Verwaltung optimiert und fest installiert werden, die Verkehrslenkung für die Umfahrung der Fußgängerzone ebenfalls optimiert, die Erreichbarkeit von Fahrradabstell- und Parkmöglichkeiten überprüft und gegebenenfalls verbessert und in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Stadtgestaltung die Möblierung des Marktplatzes mit Sitzmöglichkeiten und Pflanzkübeln verbessert werden. Zudem sollen Gespräche zur Befahrbarkeit mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Rollern geführt werden, in die Isny Aktiv und Isny Marketing eingebunden würden. Danach solle dem Technischen Ausschuss ein Konzept zur Entscheidung vorgelegt werden. Diesen Beschluss unterstütze Isny Aktiv „in Gänze“, heißt es in dem Newsletter.