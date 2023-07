Irene Schlitter feiert den 90. Geburtstag

Bei guter Gesundheit und immer noch mit viel Humor gesegnet, hat Irene Schlitter in Isny ihren 90. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Rainer Magenreuter gratulierte und überbrachte die Glückwünsche der Stadt und die Urkunde des Ministerpräsidenten.

Irene Schlitter wurde 1933 in Leipzig geboren und wuchs dort mit fünf Geschwistern auf. 1958 zog sie nach Fürth in Bayern zu ihrem Bruder und suchte sich dort eine Arbeitsstelle. Ihren Mann, der aus Dresden stammte, lernte sie in der fränkischen Stadt kennen.

Geheiratet wurde 1959 in Isny. Das Paar bekam zwei Söhne, Joachim und Manfred. Anfangs lebte die Familie in Beuren und Neutrauchburg. 1986 wurde Irene Schlitter Witwe, ihr Mann starb bei einem Autounfall.

Sie war immer berufstätig. Die erste Isnyer Arbeitsstelle war bei Firma Zizmann, danach arbeitete sie einige Jahre parallel im Kaufhaus Bolkart und in der Fleischfabrik Kurringer. Dort war sie zuletzt bis zur Rente 1994 beschäftigt.

Kreuzworträtsel und Lesen, ob Tageszeitung oder Zeitschriften, sind ihre Lieblingsbeschäftigungen.