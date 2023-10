Sehr wahrscheinlich gibt es für die Bürgermeisterwahl in Isny einen zweiten Kandidaten. Lange sah es so aus, als würde allein der Name von Amtsinhaber Rainer Magenreuter am Sonntag, 12. November, auf dem Wahlzettel stehen.

Doch in letzter Minute hat am Montagabend völlig überraschend auch der Eisenharzer Markus Kobusch seine Unterlagen abgegeben. Ob die eingegangenen Bewerbungen zulässig sind, werde bis Dienstagabend geprüft, erklärte Wahlleiter Klaus Hägele. Dann nämlich tagt der Gemeindewahlausschuss.

„Brief kommt!“ ‐ dazu das Geräusch einer sich öffnenden Briefkastenklappe ‐ war am Montag um 17.59 Uhr im Bürgerbüro im Isnyer Rathaus zu hören. Dort warteten gerade Wahlleiter Klaus Hägele und die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Barbara Rau auf das Ende der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl.

Dass da noch etwas passieren könnte, war Hägele seit dem frühen Nachmittag bewusst. Er hatte nämlich kurz nach 14 Uhr einen Anruf von einem möglichen zweiten Bewerber erhalten.

Erforderliche Zahl an Unterschriften

Knapp vier Stunden später stand der Anrufer vor dem Rathaus in Isny. Markus Kobusch aus Eisenharz, begleitet von zwei Bekannten, hatte in den vergangenen Tagen fieberhaft und auf die Schnelle an seiner Bewerbung gearbeitet und vor allem die erforderlichen 25 Unterschriften von Unterstützern gesammelt. Offenbar erfolgreich. Die Unterlagen, die Kobusch in letzter Minute einreichte, enthielten laut Hägele die erforderlichen Unterschriften.

Wie es mit den weiteren erforderlichen Unterlagen bei Kobusch aussieht, müsse nun der Dienstag zeigen, erklärte der Wahlleiter. Zunächst würden sie geprüft ‐ natürlich ebenso jene von Magenreuter –, um dann dem Gemeindewahlausschuss vorgelegt zu werden. Das Gremium unter Vorsitz von Sibylle Lenz wird in öffentlicher Sitzung ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses prüfen, ob die Kandidaten die rechtlichen und formellen Voraussetzungen erfüllen.

Magenreuter kündigt früh erneute Bewerbung an

Seit Anfang September war das Bewerbungsverfahren für das Bürgermeisteramt in Isny offen gewesen. Früh schritt Amtsinhaber Rainer Magenreuter zum Briefkasten am Rathaus, um seine Bewerbung einzuwerfen. Eine Überraschung war das nicht, schließlich hatte er schon knapp ein Jahr zuvor mitgeteilt, eine dritte Amtsperiode anzustreben.

Überraschend war dagegen, dass die Prozedur wiederholt werden musste. Durch einen formalen Fehler - die obligatorische Stellenanzeige im Staatsanzeiger wurde nicht rechtzeitig gedruckt - musste das Verfahren eine Woche später frisch beginnen. Magenreuter wiederholte seine Bewerbung also noch einmal. Dann begann das Warten.

Würde sich ein Gegenkandidat zeigen? Wenn, so viel schien klar, dann würde es einer sein, der nicht zu erahnen war. Zwar gab es im politischen Isny durchaus den Wunsch und die Überlegung, einen eigenen Kandidaten zu stellen, doch es blieb beim Wunsch und der Überlegung.

Der heiß gehandelte Rohrdorfer Ortsvorsteher Max Boneberger entschied sich für eine Kandidatur in Altusried. Die Wochen verstrichen und damit auch die Bewerbungsfrist. Am Montagabend um 18 Uhr schließlich war klar: Magenreuters Bewerbung würde in Isny doch nicht die einzige bleiben. Markus Kobusch will ihn herausfordern.

Wahlkampfauftakt am Mittwochabend

Unabhängig von einem Gegenkandidaten plante der wieder kandidierende Bürgermeister seinen Wahlkampf. Den Auftakt dazu wird Magenreuter am Mittwoch, 18. Oktober, um 20 Uhr im Gasthof Bären in Isny machen. „Ich freue mich sehr, dass jetzt der Wahlkampf losgeht und auf viele Begegnungen in den nächsten Wochen“, wird Magenreuter in einer Pressemitteilung zitiert.