In Isny und Aitrach ist Bürgermeisterwahl

In Isny und Aitrach sind die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 12 November, von 8 bis 18 Uhr dazu aufgerufen, ihren Bürgermeister neu zu wählen. Es dürfte eine ruhiger Tag werden, denn es treten jeweils nur die Amtsinhaber an. Interessant werden könnte die Höhe der Wahlbeteiligung.

In Isny gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung aktuell 11.797 Wahlberechtigte ‐ gewählt werden darf ab 16 Jahren. Diese können in insgesamt zwölf Wahlbezirken in den jeweiligen Wahllokalen persönlich zum Wählen gehen, sofern sie keine Briefwahl beantragt haben.

Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet

Stand Mittwoch, 8. November, hätten etwas mehr als 1000 Wähler die Briefwahl beantragt, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. Für die Auszählung der Briefwahl seien weitere vier Briefwahlbezirke gebildet worden, so dass es insgesamt 16 Wahlbezirke gibt. Die bisherige geringe Anzahl der Briefwähler sei vor dem Hintergrund, dass nur ein Bewerber antritt, nicht ungewöhnlich. Briefwahlumschläge könnten noch bis Sonntag, 12. November, 15 Uhr in den Wahllokalen der Ortschaften (Beuren, Großholzleute, Neutrauchburg, Rohrdorf) abgegeben oder bis 18 Uhr in den städtischen Briefkasten am Rathaus geworfen werden.

Auf dem Stimmzettel in Isny ist mit Amtsinhaber Rainer Magenreuter (parteilos) der einzige Bewerber aufgeführt, in Aitrach tritt ebenfalls nur der Amtsinhaber Thomas Kellenberger (CDU) an. Zusätzlich schreibt das Kommunalwahlrecht vor, dass ein weiteres freies Feld auf dem Stimmzettel sein muss, in das die Wähler eine andere Person schreiben können. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Gewählt werden kann entweder der Kandidat, dessen Name vorgedruckt ist oder es kann eine andere wählbare Person notiert werden. Diese Angabe muss leserlich sein und einer bestimmten Person zugeordnet werden können. Deshalb sei es hier wichtig, dass neben dem Vor- und Zuname gegebenenfalls noch weitere Angaben zu dieser Person gemacht werden, die eine konkrete Zuordnung ermöglichen, teilt die Stadtverwaltung um Wahlleiter Klaus Hägele mit.

Vor acht Jahren hatte Magenreuter zwei Gegenkandidaten

Wer den bereits vorgedruckten Kandidaten wählen wolle, mache entweder ein Kreuz im vorgesehenen Kästchen oder gebe den Stimmzettel ohne Kennzeichnung ab. Wer die absolute Mehrheit der Stimmen erziele, also 50 Prozent plus eine Stimme, sei gewählt. Habe von zwei Kandidaten keiner die absolute Mehrheit erreicht, komme es zur Stichwahl drei Wochen später. Die Höhe der Wahlbeteiligung sei hierfür unerheblich. Neue Bewerber seien, seit sich das Wahlrecht in diesem Punkt am 1. August geändert hat, für die Stichwahl nicht zugelassen.

Die Auszählung erfolgt öffentlich. Eine öffentliche Bekanntgabe der Wahlergebnisse erfolgt im großen Sitzungssaal des Rathauses ab 18 Uhr. Dort werden die stetig aktualisierten Ergebnisse auf die Leinwand projiziert. Gleichzeitig sind sie im Internet auf der Homepage der Stadt unter www.isny.de/wahlen zu finden.

Vor acht Jahren erhielt Rainer Magenreuter 58,6 Prozent der Stimmen, auf seine Gegenkandidaten Peter Rist und Michael Eckardt entfielen 40,2 Prozent beziehungsweise 1,0 Prozent. Dieses Mal wäre er mit 80 Prozent der abgegebenen Stimmen zufrieden, erklärte Magenreuter: „Das wäre für mich ein gutes Ergebnis.“ Zudem wünscht er sich eine Wahlbeteiligung von „mindestens 30 Prozent“.

Kellenberger wünscht sich 70 bis 80 Prozent

Einen ruhigen Wahlsonntag dürfte es auch in Aitrach geben. 2287 Menschen ab 16 Jahren sind dort aufgerufen, den künftigen Bürgermeister zu bestimmen. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Thomas Kellenberger (CDU).

Dies war er auch schon vor acht Jahren, als er mit 96 Prozent der abgegebenen Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von knapp 50 Prozent, erstmals wiedergewählt wurde. „70 bis 80 Prozent der abgegebenen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 50 Prozent wären okay für mich“, hat er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ als sein Ziel ausgegeben.

263 Anträge auf Briefwahl lagen dem Gemeindewahlleiter Roland Neumaier am Mittwochvormittag vor. Wer vor Ort wählen will, kann dies am Sonntag von 8 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Treherz, in der Schule Mooshausen und im Versammlungsraum der Mehrzweckhalle Aitrach tun.

Insgesamt 31 Helfer sind nach Neumaiers Aussage dort und bei der Auszählung der Briefwahlstimmen im Einsatz. Mit dem vorläufigen Endergebnis rechnet Roland Neumaier um 19 Uhr.