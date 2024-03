In Isny gibt es eine liberale Liste für die Kommunalwahl

In Isny gibt es nun auch ganz offiziell eine fünfte Liste für die Kommunalwahl am 9. Juni. Mit Alexander Ort an der Spitze geht die FDP mit zehn Kandidaten und einer Kandidatin als Liberale Liste ins Rennen um die Plätze im Gemeinderat.

Monatelange Vorarbeit liegt hinter Alexander Ort. Er war im vergangenen Jahr der Ausgangspunkt der Idee, dass die FDP bei der nächsten Kommunalwahl eine Liste in Isny aufstellen könnte.

Alexander Ort trieb Idee voran

Er war derjenige, der die Idee vorantrieb, er organisierte erste Treffen und Stammtische, er suchte ganz wesentlich nach Kandidaten - es kam also auf ihn an bei der Frage, ob und wie es gelingen würde, eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen, die die etablierten Kräfte herausfordern könnte. „Es geht bei uns ums Miteinander“, erklärte Ort am Donnerstagabend bei der Nominierungsversammlung, wie er auf einzelne Mitstreiter gekommen ist.

Das ist die Liberale Liste in Isny für die Kommunalwahl 1. Alexander Ort, 2. Manuela Cugovcan, 3. Mehrdad Balaei, 4. Marc Rudhart, 5. Yannick Martin, 6. Peter Augsten, 7. Niklas Heinz, 8. Kilian Bader, 9. Dennis Elsäßer, 10. Aaron Biebel, 11. Florian Sam.

Elf Namen lang ist die Liberale Liste schließlich geworden - es ist die erste überhaupt in Isny. „Vor ein paar Jahren ist das nicht denkbar gewesen“, blickte Sebastian Scherer, der Vorsitzende der FDP Württembergisches Allgäu, zurück. „Super interessante Leute“ stünden drauf, zeigte er sich mit dem Ergebnis zufrieden. Auch Vorstandsmitglied Frank Scharr war voll des Lobes für die Bereitschaft der Gruppe, die sich zur Nominierung versammelt hatte.

Viele junge Kandidaten

Die Kandidaten nahm Scharr gleich in die Pflicht und wies auf die kommenden Termine hin, etwa den Fototermin für die Kampagne und das Briefing in Wangen, bei dem vor allem neue Kandidaten auf den kommenden Wahlkampf vorbereitet werden sollen. Es könnte - angesichts der allgemein angespannten politischen Stimmung im Land - „heftige Diskussionen“ geben, blickte Scharr voraus.

Wie angekündigt, hat Ort einige sehr junge Kandidaten aufgeboten: Yannick Martin ist erst 22 Jahre alt, Niklas Heinz 23, Kilian Bader 20, Aaron Biebel sogar erst 19, auch Dennis Elsäßer darf mit seinen 32 als relativ jung gelten - vor allem mit Blick auf das aktuelle Durchschnittsalter im Gemeinderat, das bei über 60 Jahren liegt.

„Ich freue mich sehr, dass sich so viele junge Menschen in der Stadtpolitik engagieren. Da dürfen wir uns alle glücklich schätzen, dass frischer Wind reinkommt“, sagte Ort.

Wenig überraschend wurde Alexander Ort auf Platz eins der Liste gewählt, dahinter nominierten die stimmberechtigten Mitglieder die einzige Frau, Manuela Cogovcan. Immerhin zwei Ortschaften sind auf der Liste vertreten: Peter Augsten aus Rohrdorf kandidiert, Dennis Elsäßer und Florian Sam sind aus Neutrauchburg. „Wir dürfen die Dörfer nicht außer Acht lassen“, machte Augsten deutlich.