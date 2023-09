Das lange Warten hat ein Ende: An diesem Montag geht die neue „Verbundschule am Rotmoos“ in Isny in Betrieb. Endlich dürfen etwa 680 Schüler und 65 Lehrer die Räume mit Leben füllen. „Wir freuen uns wahnsinnig, die Schülerinnen und Schüler begrüßen zu dürfen“, sagte Schulleiterin Wanda Rohse in der vergangenen Woche stellvertretend fürs gesamte Kollegium.

Wer die neue, mehr als 30 Millionen Euro teure Verbundschule in Isny in den letzten Tagen vor der Eröffnung betrat, der sah, dass schon fast alles gut war. Einmal ordentlich durchwischen fehlte zwar noch, die Fenster mussten auch noch einmal geputzt werden, sonst aber waren — zumindest im Innern — nur noch wenige Arbeiten zu erledigen, nur noch wenige Kartons auszupacken, nur noch wenige Dinge zu verräumen, nur noch wenige Fragen zu klären. Vorfreude durfte sich breit machen auf das, was ab Montag kommt: Isny hat künftig eine sehr moderne Schule zu bieten, die mit ihrem Angebot an Hauptschüler, Werkrealschüler und Realschüler neue Maßstäbe setzt.

Großer Kraftakt

Vor allem im Vergleich zu dem, was bisher war. Gerade in den vergangenen Jahren mussten Schüler und Lehrer mit Kompromissen leben, teilweise in Containern unterrichtet werden beziehungsweise unterrichten oder in Räumen, die eigentlich für den Abriss vorgesehen waren. Nun hat diese Übergangsphase ein Ende.

Vor dem Eingang zur Verbundschule stand in der vergangenen Woche noch ein roter Container. Ein Zeichen dafür, dass bis zum Schluss noch gearbeitet wurde. (Foto: Michael Panzram )

Zuletzt bedurfte es noch einmal eines großen Kraftaktes: Der Umzug in die neue Schule forderte Rohse und Co. so richtig heraus. Obwohl für die neue Schule viel neu angeschafft wurde, mussten die Lehrer etliche Kartons — etwa mit Unterrichtsmaterial — packen, die dann von einem Umzugsunternehmen von Gebäude zu Gebäude getragen wurde, dort ausgepackt wurden, zurückgetragen wurden, um sie wieder neu zu füllen. Vorteil: Die Strecke zwischen alter und neuer Schule war nicht allzu weit. Beide sind im General–Moser–Weg angesiedelt, in direkter Nachbarschaft.

Bilder der Schüler schmücken die Gänge

Auch die Schüler blieben mit Blick auf die neue Schule natürlich nicht unbeteiligt. Von der Kunstfachschaft gesteuert gab es nach Rohses Angaben einen Wettbewerb, an deren Ende einige der gemalten Bilder ausgewählt wurden, die nun die Gänge der neuen Schule schmücken. Gefragt waren Schüler auch als Teil der Schulkonferenz, in der mit Eltern und Lehrern über das neue Logo der mit dem neuen Namen versehenen Schule entschieden wurde. Schließlich setzte sich unter drei zuvor ausgewählten Entwürfen einer durch, bei dem der Schriftzug „Verbundschule am Rotmoos Isny“ mit grünen, blauen und gelben Punkten verziert ist. Das Wort Isny ist dabei in Grün gehalten.

Das alles passierte zum Ende des vergangenen Schuljahres im Rahmen einer Projektwoche, in der auch das im Oktober geplante Schulfest vorbereitet wurde. Damit die Schüler auch richtig Lust auf die neue Schule bekommen, durften sie am vorletzten Schultag sogar schon einmal ins neue Gebäude rüber und sich umsehen. Jeder nahm schon seine Bücher mit, um diese im eigenen Fach im neuen Klassenzimmer zu deponieren. Die Reaktionen seien begeisternd gewesen, erinnert sich Rohse. Nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern.

Ein gutes Gefühl

In den letzten Tagen vor Schulbeginn standen die Schulungen für die neuen Tafelsysteme — Kreide und eine kratzige grüne Oberfläche gehören der Vergangenheit an, alles läuft künftig digital — an. „Die Freude überwiegt bei allen extrem“, berichtet die Schulleiterin von der Stimmung innerhalb des Kollegiums: „Wir haben ein gutes Gefühl.“ Sie sei sicher, dass am Montag der Schulbetrieb „zu 98 Prozent starten“ könne, sagt Rohse. Auf das eine oder andere technische Problem in solch einer modernen Schule sei sie zwar gefasst. Sie habe aber „keine Bedenken“, dass der reibungslose Ablauf wirklich betroffen sein könnte.

Auch für Rohse persönlich wird der Montag nach Jahren des Wartens auf die neue Schule ein ganz besonderer Tag werden. Sie habe es, bei all den anderen Aufgaben, sogar geschafft, noch ihr Büro richtig einzuräumen. Diese Aufgabe habe bei ihr zwar nicht ganz oben auf der Prioritätenliste gestanden, nach dem Motto: „Egal wie das Büro aussieht, die Schule muss laufen.“ Doch jetzt sehe alles sehr schön aus. Wie überhaupt das ganze Gebäude: hell, freundlich, neu. Es sei „einfach ein ganz anderes Gefühl“.