In der Guggennacht bebt die Wassertorstraße

Isny hat am vergangenen Samstag eine herrlich laute Guggennacht gefeiert. Wohl mehr als 3000 Besucher genossen über Stunden die Einlagen von etwa 400 Musikanten in der Wassertorstraße und in den umliegenden Gaststätten, im Feuerwehrhaus und im Kurhaus. „Ich bin einfach nur überwältigt und stolz, was die Truppe geschafft hat. Es ist unbeschreiblich“, lautete das euphorische Fazit des Guggenmusik-Vorsitzenden Michael Motz nach einer Veranstaltung, die allen Beteiligten noch eine Weile im Ohr geblieben sein dürfte.

Perfekte Gastgeber: die Guggenmusik Isny. (Foto: Liane Menz )

Für ihre achte Guggennacht brauchten die Mitglieder der Guggenmusik Isny einen langen Atem und eine stabile Kondition. Denn nach aufwendiger Vorbereitung und dem Aufbau folgte eine Veranstaltung, die am Samstagnachmittag mit einem Ehrengastempfang im Eberz begann und erst tief in der Nacht beendet war. Aber es lohnte sich. Und zwar so richtig. Er habe viele Menschen mit einem Lächeln im Gesicht gesehen, blickte Michael Motz am Montagvormittag auf das zurück, was hinter ihm und den anderen Isnyer Guggenmusikern lag.

Zehn Gruppen musizieren

Zur Guggennacht hatten sich die Isnyer neun befreundete Gruppen eingeladen: die Katastrophenband Rohrdorf, die Hauche Bätscher, die Lumpenkapelle Aitrach, die Guggenmusik Rötenbach, die Hausemer Guggamusik, die Guggenmusik Reicholzried, die Wyssbachgeischter aus der Partnerstadt Flawil, die Allgaier Urband aus Beuren und die Breitenbrunner Dorfbachfurzer. Selbst ließen es die Isnyer es natürlich auch krachen, somit durften sich die Besucher gleich über zehn verschiedene Bands freuen.

Die Lumpenkapelle Aitrach spielte im Feuerwehrhaus groß auf. (Foto: Liane Menz )

Eine Gage wurde übrigens nicht bezahlt, wie Motz betonte. Dafür gebe es Gegenbesuche. Im kommenden Jahr etwa seien die Isnyer Guggenmusiker schon fest in Rötenbach eingeplant, wo ein großes Jubiläum anstehe. Apropos runder Geburtstag: Die Isnyer Guggenmusik gibt es bereits seit 45 Jahren. Alle fünf Jahre gönnen sie sich das Highlight einer großen Guggennacht.

Neu war, dass die am Schmalzbrunnen aufgebaute Bühne in Richtung Marktplatz ausgerichtet war. Damit sollte „Isnys gute Stube“, die im vergangenen Jahr nach langem Umbau in neuem Glanz erstrahlte, fest eingebunden werden. Das Konzept ging voll auf, bis weit nach hinten war die Bühne gut zu sehen. Besonders komfortabel hatten es diejenigen, die auf dem Rathausbalkon stehen durften. Kompetent und unterhaltsam führten Michaela Singer und Hermann Weiss durchs Programm. Für Verpflegung war ebenfalls bestens gesorgt, weil Stadtkapelle, Narrenzunft und Feuerwehr kräftig mithalfen. „Klasse Partner“, lobte Motz die Zusammenarbeit.

Eberz öffnet die Tür

Ab 17 Uhr spielte immer eine der zehn Gruppen für 20 Minuten auf der Bühne und drückte so der Veranstaltung ihren ganz persönlichen Stempel auf. Den Schluss bildeten die Isnyer Guggenmusiker selbst. Was dann folgte, nennt sich Monsterkonzert. Alle Gruppen versammelten sich auf und vor der Bühne, um gemeinsam loszulegen. Da bebte die Wassertorstraße. Weiter ging es in acht Kneipen in der Innenstadt, in die sich nicht nur die Besucher verteilten, sondern auch die Guggenmusiken. Sogar das Eberz in der Espantorstraße, das Motz und Co. extra angemietet hatten, öffnete mal wieder seine Tür.

Auch die Allgaier Urband aus Beuren war lautstark dabei. (Foto: Liane Menz )

Neben der Kneipentour gab es auch zwei Guggenbälle. Einer fand im Kurhaus statt, der andere im Feuerwehrhaus. Bis tief in die Nacht wurde hier getanzt und gefeiert, als gäbe es kein Morgen. „Es war eine große Herausforderung, dass das wirklich funktioniert“, sagt Motz. Doch mit vereinten Kräften gelang es. Und es blieb friedlich. Er habe nicht mitbekommen, dass es irgendwo besondere Vorkommnisse gegeben hätte, freut sich der Guggenmusik-Vorsitzende.

Von allen Seiten habe er sehr gute Rückmeldungen bekommen. „Alle haben Spaß gehabt“, sagt Motz. Nun könnten die Guggenmusiker ein paar Tage „ein bisschen ausruhen“, bevor es am Gumpigen Donnerstag in die ganz heiße Phase geht. Ein paar besondere Events warten noch auf die Isnyer: Am Freitag ziehen sie wieder in ihrer ganz eigenen Kneipentour musizierend durch die Stadt, am Montag folgt der Kissball im Kurhaus. Und am Dienstag ist natürlich Umzug in Isny.