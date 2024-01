Die Narrenzunft Urig Beuren lädt im 33. Jahr ihres Bestehens zum großen Narrensprung am Sonntag, 21. Januar, ein. Los geht es in der Isnyer Ortschaft um 13.30 Uhr. Zwei Tage vorher, am Freitag, 19. Januar, startet in der Beurener Turn- und Festhalle eine große Jubiläumsparty.

„Mich freut es auf jeden Fall wieder alle zu treffen, die wir nur in der Fasnet sehen. Das freundliche und friedliche Miteinander ist immer wieder schön“, sagt Zunftmeister Tobias Badent.

Das Limit erreicht

Etwa 65 Zünfte und Musikgruppen seien für den Sprung in Beuren angemeldet. Eigentlich wären es noch viel mehr gewesen, aber mehr als 30 Zünften hätte abgesagt werden müssen. „Wir können in Beuren am Umzug halt nur etwa 4000 Hästräger plus Besucher aufnehmen und optimal versorgen“, erklärt Badent.

Bei einem so schrägen Jubiläum wie dem 33-jährigen Bestehen lohnt sich ein Blick zurück in die Entstehungsgeschichte der Beurener Narrenzunft. Sie entstand 1972 als Sektion der Stadt Isny, selbständig wurde sie fünf Jahre später. Die Hauptmaske der Narrenzunft „Urig“ ist der „Urmensch“, sie wurde 1974 geschaffen. Der Urmensch stammt von den Urseen und den riesigen Urwäldern der damaligen Zeit, in denen er gelebt und gejagt hat.

Das Häs geändert

Das Häs des Zunftrates hat sich seit 1972 zweimal verändert, erklärt Badent. Anfangs noch etwas an den Karneval angelehnt, mit einem grünen Umhang und einem hohen zylindrischen Hut mit Feder, wurde es 1980 zur Aufnahme in den Alemannischen Narrenring (ANR) geändert. Dazu kam die Burgmagd, die 2002 geschaffen wurde. Sie ist bekleidet mit einem Oberteil, das früher zum Arbeitsgewand zu einer Magd gehörte.

Kinderball