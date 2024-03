Der neue Manolito-Kindergarten in Rohrdorf hat ein knappes Jahr nach dem ersten Spatenstich den Betrieb aufgenommen. Vor zwei Wochen sind Leiterin Linda Alexa und ihre Kolleginnen mit den Kindern in die neuen Räume eingezogen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Alexa. Ein ganz besonderes Highlight ist das Wandgemälde des Isnyer Künstlers Friedrich Hechelmann.

Während Friedrich Hechelmann am späten Montagvormittag die letzten Meter zum neuen Kindergarten in Rohrdorf zurücklegte, wurde um ihn herum gerade noch fleißig gearbeitet. Einige Landschaftsgärtner waren am Werk, um dem Neubau auch im Außenbereich den passenden Glanz zu verschaffen. Der Vorplatz ist zwar schon gepflastert, doch zum Beispiel der Zaun, der den Garten begrenzt, wird gerade erst angebracht. Es sind die letzten Handgriffe eines großen Projekts, das ursprünglich auf etwas mehr als zwei Millionen Euro angesetzt war - und das laut Ortsvorsteher Max Boneberger „im Kostenrahmen geblieben“ ist.

Bonebergers Impuls

Hechelmanns Besuch in den ersten Tagen nach dem Einzug von Erzieherinnen und Kindern hatte einen ganz bestimmten Grund. Im Kindergarten, der nach Manolito, einer Romanfigur Hechelmanns, benannt ist, hat ein Bild aus eben jenem Buch seinen Platz gefunden. Vielmehr ist es nicht das Original, sondern weit mehr als das. Auf 4,5 mal 2,5 Metern prangt es als Wandgemälde im Gang, der den Eingangsbereich des Kindergartens mit dem Essensbereich verbindet.

Es war Bonebergers Impuls gewesen, dem neuen Kindergarten einen besonderen Namen zu geben. Nachdem er Hechelmanns Zusage erhalten hatte, kam zudem die Idee auf, dass sich der Künstler in den Räumen verewigen könnte. Ein Wandgemälde sollte es schließlich sein - danach war nur noch die Frage zu klären, welches Bild aus dem fantastischen Roman infrage käme. Schließlich fiel die Wahl auf eines mit vielen Schmetterlingen und Bienen.

Mit dem Ergebnis zufrieden

Von der Besitzerin musste das Bild zunächst für kurze Zeit ausgeliehen werden, um eine Kopie für den weiteren Zweck anzufertigen. Danach kümmerte sich die Leutkircher Firma Pfleiderer darum, dass das Motiv in der entsprechenden Größe auf drei Fassadenplatten kommt. Die Platten wurden letztlich passgenau zu einer einzigen großen Fläche zusammengesetzt. Verantwortlich für die Umsetzung waren, wie für den gesamten Neubau, die Architekten Verena und Peter Küchenmeister.

Mit dem Ergebnis zeigten sich am Montag nicht nur Hechelmann und Boneberger zufrieden. Kindergartenleiterin Alexa nannte das Wandgemälde gar „das Herzstück des Kindergartens“. Die Kinder hätten schon vor der Inbetriebnahme der neuen Räume einen Rundgang machen dürfen, erzählte sie, bei dem sie auch das Bild ganz genau betrachteten. Bis zum Umzug waren es auch für die Kleinsten aufregende Tage gewesen. Sie halfen beim Kisten packen, jeder füllte zudem einen Schuhkarton mit den ganz persönlichen Habseligkeiten.

Dann ging es endlich los; die Erzieherinnen und die 42 Kinder durften die neuen Räume beziehen. Einen weiten Weg hatte die Gruppe allerdings nicht. Von der Zwischenlösung in der Turnhalle der angrenzenden Schule in Rohrdorf waren es tatsächlich nur ein paar wenige Schritte. In der Halle selbst wurde nach dem Auszug des Kindergartens schnell der Ursprungszustand hergestellt, damit Schüler und Vereine wieder ihrem Sport darin nachgehen können.