Das Erinnerungscafé rund um den Fußball in Isny ist wortwörtlich eine runde Sache gewesen -ein Nachmittag, bei dem der Stellenwert von Sport und Kameradschaft, die über den Platz hinausgeht, deutlich wurden. Der Termin passte perfekt, weil der FC Isny in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Fußball für und mit Isnyer war im sogenannten „Traditionsspiel“ von Stadträten und Bürgermeister gegen Vereinsvorstände, Kirchengemeinderäte usw. ein unterhaltsamer wie wichtiger Programmpunkt beim Kinderfest von den 1950er Jahren bis 1993. Fest in den Gedächtnissen eingebrannt sind auch die Begegnungen am Kinderfestmontag zwischen bekannten Fußballclubs wie VfL Bochum, Eintracht Frankfurt oder Galatasaray Istanbul und der ersten Mannschaft des FC Isny.

Am Anfang der diversen Spielstätten steht der Platz am Schächele, davon existieren Fotos - aber wer kann sich noch an den Sportplatz in der Neutrauchburgerstraße (verortet hinter der heutigen Firma Gardinia, fast schon auf dem Gelände von Wittner) erinnern? Mit dem Schulneubau folgte auch der Bau des Stadions und des Nebenplatzes am Rain, der heute bekannten Spiel- und Trainingsstätte.

Durch Höhen und Tiefen

In den Erinnerungscafés geht es vorrangig um persönliche Erinnerungen, die häufig nicht verschriftlicht sind. Hans Bodenmüller war selbst „Blechbüxenfußballer“, kickte nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Sportplatz in der Neutrauchburger Straße. Noch heute sind Namen wie Helm Schneider oder Eugen Knödler präsent, aber auch die damalige Art wie man den Ball, nach einer Abnahme“ so weit und so hoch wie möglich weg geschossen hat. Als langjähriger FC-Fan war er früher bei jedem Auswärtsspiel dabei, aktuell nur noch selten. Theo Suchert, vor über 50 Jahren von Berlin nach Isny gekommen - wurde gleich bei seinem ersten Kinderfest von Lothar Geiger für den FC Isny akquiriert und war dann von 1980 bis 2012 AH-Chef mit kleinen Unterbrechungen. Als Stadionsprecher und bei der Stadionzeitung aktiv und heute, wenn es die Gesundheit zulässt, bei jedem Spiel dabei. Ihn begeistert es wie der Verein sämtliche Höhen, aber auch die Tiefen gemeistert hat und jetzt im Jubiläumsjahr mit einer jungen Vorstandschaft positiv in die Zukunft blickt.

Der Fußballplatz im Schächele in Isny. Hier ist eine Szene aus einem Spiel zwischen dem FC Isny und einer Stuttgarter Mannschaft zu sehen. (Foto: Museum )

Bei der Betrachtung einiger Ausgaben der Stadionzeitung, 1977 von Erwin Häfele gegründet und später von Karl-Heinz Suckow übernommen, begeistern nicht nur die Informationen zum Platzgeschehen, sondern auch die Werbeanzeigen Isnyer Unternehmen durch die Jahrzehnte. In den 1960er Jahren startete manche „Karriere“ beim FC, Günter Budde berichtete von einer erfolgreichen A-Jugend-Zeit, Mario Mayer von der dritten Mannschaft und Albert Käser kickte von 1969 bis 1980 in der ersten Mannschaft, um danach viele Jahrzehnte sehr engagiert als Jugendtrainer in den Umlandvereinen tätig zu sein.

Kameradschaft wird hochgehalten

Als kleiner Bub auf dem Sportplatz im Schächele hat Wolfgang Sagstetter mit dem Fußball spielen begonnen. Er hat sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und war bereits mit 17 Jahren in der ersten Mannschaft, später auch Kapitän. Es folgten der Trainerschein und etwa 15 ambitionierte Jahre mit der AH-Mannschaft. Gerade zum Ende der 1970er Jahre war der FC erfolgreich und viele der damals Aktiven trafen sich später in der AH-Mannschaft wieder. Auch die gemeinsamen Reisen, wie 1994 zur Weltmeisterschaft in die USA, verbinden bis heute. Selbst wenn man eigentlich aus Bayern stammt wie Karl-Heinz Suckow oder erst später zur AH-Truppe kam wie Konstantin Bodenmüller, in dessen Jugend aufgrund der heimischen Landwirtschaft kaum Zeit für Hobbys blieb.

Einig war man sich, dass die Kameradschaft beim FC hochgehalten wird und dass Klaus Schmähl ein Ausnahmespieler in ihren Reihen war, sowie später Alexander Odemer. Dem Fußball eine Heimat gegeben hat Georg Breyer, er war über 40 Jahre Platzwart und unter seiner Regie wurde damals auch das FC-Vereinsheim „Eisenbahn“ realisiert. Seit über 30 Jahren gibt es beim FC Isny auch eine Gymnastikgruppe, die von Uschi Bodenmüller organisiert wird und für Frauen wie Männer offen steht.

Wenn der Vater im Vorstand ist und der Bruder schon mit Begeisterung kickte, dann ist es nicht überraschend, dass Diemut Mayer auch schon als Jugendliche auf dem Sportplatz zu finden war. Sie erzählte, dass Albert Kurz sich eine Frauenmannschaft in den Kopf gesetzt hatte und 1976 war es soweit. Es folgte eine sportlich sehr erfolgreiche Zeit in der Landesliga, später sogar in der Verbandsliga. Durch den starken Zusammenhalt in der Mannschaft und den Einsatz im Verein, war die Zeit des Frauenfußballs eine große Bereicherung für den FC.

Vergnügliche Anekdoten von Weihnachtsfeiern und Hochzeiten sorgten für Gelächter. Als Ehrenvorstand blickt Schlappe Mayer auf die kommenden Monate: „Festen war neben dem Fußball unsere größte Stärke“.