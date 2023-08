Hübner und Mutscheller gewinnen ihre Altersklassen

Beim Allgäuer Triathlon sind nicht nur rund 2800 Teilnehmer gestartet, sondern auch einige Sportler aus der Region. Vom TV Isny gewann Hansjörg Hübner seine Altersklasse in der Olympischen Distanz. Bei den Frauen war Sigrid Mutscheller von der SG Niederwangen über die Mitteldistanz in ihrer Altersklasse nicht zu schlagen.

Der Triathlon am Alpsee hat in diesem Jahr sein 40–jähriges Jubiläum gefeiert. Er gehört zu den ältesten Triathlonveranstaltungen in Europa und steht für atemberaubende Strecken, begeisterte Zuschauer und eine professionelle Veranstaltung. 2800 Teilnehmer folgten dem Ruf der Allgäuer Kultveranstaltung — darunter nationale und internationale Stars. Beispielsweise stand auch Patrick Lange, zweifacher Weltmeister der Ironmandistanz, am Start.

Hübners letzte Vorbereitung auf die WM in Lahti

Der Isnyer Routinier Hansjörg Hübner absolvierte die Olympische Distanz als letzte Vorbereitung für die WM in knapp einer Woche in Lahti (Finnland). Nach dem 1,5 Kilometer langen Schwimmen im angenehm temperierten Alpsee ging es von der Wechselzone gleich zur Sache, denn in Immenstadt wartete mit dem Kalvarienberg ein erster kurzer, aber recht steiler Anstieg, den Hunderte anfeuernde Zuschauer säumten. Vom Niedersonthofener See führte die Strecke länger steil über den Ettensberg nach Weitnau und schließlich sanft ansteigend über den Zaumberg zurück nach Immenstadt. Die Laufstrecke entlang des Alpsees und über den Kuhsteig zurück ins Ziel nach Bühl verlief zwar weitgehend flach, aber die Hitze setzte den Triathleten dieses Jahr besonders zu.

Hansjörg Hübner ließ den Konkurrenten in seiner Altersklasse keine Chance und siegte überlegen in 3:23:11 Stunden. Christian Mandl vom TV Isny trat trotz seines Trainingsrückstands und besagten schwierigen äußeren Bedingungen über die Classic–Distanz an. Mit 6:55:32 Stunden war seine Zielsetzung „Ankommen“ erfüllt. Jenny Mandl trat erstmals bei einem Triathlon über die Sprintdistanz an und zeigte sich nach 2:25:44 Stunden erschöpft, aber glücklich im Ziel.

Sigrid Mutscheller von der SG Niederwangen meisterte die Mitteldistanz mit Bravour und konnte ihr Vorjahresergebnis sogar um einen Platz verbessern. Platz fünf stand für die Isnyerin am Ende zu Buche. Nachdem an der Spitze mächtig Druck gemacht wurde, kam Mutscheller als 18. aus dem Wasser. In einer beherzten Aufholjagd war sie bereits nach 20 Kilometern am höchsten Punkt bei Ettensberg auf den sechsten Platz vorgefahren. „Das Radfahren lief richtig gut. Ich wusste, dass ich von hinten kommen muss ,und hab einfach Gas gegeben“, so Mutscheller nach dem Rennen.

Trotz der viertschnellsten Radzeit war die Aufholjagd aber limitiert. Weiter nach vorne ging es für die Isnyerin nicht mehr. Dazu waren die Top 5 einfach zu stark. Besonders Rebecca Robisch, die nach ihrer Karriere im Olympiakader nun ein Comeback auf den langen Distanzen startet, ließ der teilnehmenden Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance.

Mutscheller mit beherzter Aufholjagd

Mit bereits erheblichen Zeitabständen ging es für die führenden Frauen dann auf den abschließenden 20–Kilometer–Lauf. Die Temperaturen waren schon für die vielen Zuschauer eine Herausforderung. Für die Sportler hieß es Wasser marsch und irgendwie einen kühlen Kopf bewahren. Nachdem die ersten 14 Kilometer am Alpsee entlang stetig auf und ab gingen und alles andere als ein Spaziergang waren, wartete nach zwei Drittel der Strecke mit dem Kuhsteig ein letzter Scharfrichter auf die Sportler. Auf einem sehr steilen Weidepfad, an dem selbst die besten der Szene an ihre Grenzen kamen, hieß es in irgendeiner Form laufend nach oben zu kommen. „Ohne die Zuschauer, die dich nach oben peitschen, bleibst du stehen“, kommentierte Mutscheller im Ziel. „Aber wir Langläufer trainieren ja Crossläufer und am Ende ist es dann halt auch eine Kopfsache.“

Mit einer soliden Laufleistung 1:28 Stunden und der siebtschnellsten Einzelzeit des Tages, schaffte es die Isnyerin am Ende auf den fünften Platz und war im Ziel sichtlich zufrieden mit ihrem Tagwerk. Als lupenreine Amateursportlerin hinter vier Elite–Starterinnen hatte sie zudem ihre Altersklasse mit riesigem Abstand gewonnen. Bei 4:47:33 Stunden blieb die Uhr im Ziel stehen. „Ich hatte seit der Challenge Walchsee Probleme mit Wade und Achillessehne und mein Start hier in Immenstadt war lange fraglich. Das war wirklich ein guter Tag für mich und jetzt freue ich mich auf ein paar Tage Urlaub“, sagte sie abschließend.