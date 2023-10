Höchste Isnyer Auszeichnung für Doris Graenert

Viktoria Doris Graenert hat aus den Händen von Bürgermeister Rainer Magenreuter die Medaille 600 Jahre Freie Reichsstadt Isny verliehen bekommen. Mit der höchsten Auszeichnung der Stadt würdigte Magenreuter im Rahmen der Mitgliederversammlung des Partnerschaftsvereins Isny-Andrychow Graenerts jahrzehntelange Verdienste um die deutsch-polnische Freundschaft.

Im großen Sitzungssaal des Isnyer Rathauses fanden sich am Dienstagabend zu Ehren von Viktoria Doris Graenert neben vielen Freunden und Weggefährten auch Vertreter aller Isnyer Partnerschaftsvereine ein. Sie alle kamen, um eine Frau zu ehren, die den Austausch und die Freundschaft der Städte Isny und Andrychow/Polen in den vergangenen mehr als drei Jahrzehnten entscheidend vorangebracht hat.

Bis zu ihrem Ausscheiden als Vorsitzende des Partnerschaftsvereins und der Weitergabe des Amts an ihren Nachfolger Frank Homanner im vergangenen Jahr, stand Graenert an vorderster Stelle für unermüdliches und herausragendes Engagement im Sinne der Völkerverständigung.

Danke an alle Unterstützer

Für diese Verdienste erhielt Viktoria Doris Graenert jetzt die Medaille 600 Jahre Freie Reichsstadt Isny verliehen. „Von Anfang an der Motor“ sei sie gewesen, würdigte Magenreuter sie und erinnerte in diesem Zusammenhang an den vor sechs Jahren verstorbenen Helmut Morlok, mit dem Graenert gemeinsam die Idee einer offiziellen Städtepartnerschaft zwischen Isny und Andrychow hin zur offiziellen Besiegelung im Mai 1997 entwickelt hatte.

Graenert sei es zu verdanken, sagte Magenreuter weiter, dass die Verbindung nicht nur eine „Freundschaft von wenigen Personen“ blieb, sondern über die Jahrzehnte aktiv und regelmäßig gelebt wurde und wird. 2022 durfte die Städtepartnerschaft bereits ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Wie sehr sie gelebt wird, zeigte vor wenigen Wochen eine kleine Reisegruppe aus Isny, darunter der Bürgermeister, die sich für ein paar Tage aufmachte ins fast 1000 Kilometer entfernte Andrychow, um die Freundschaft zu pflegen.

Bundesverdienstkreuz verliehen

„Das ist nicht mein eigenes Werk“, sagte Graenert nach der Verleihung der Medaille im großen Sitzungssaal. Viele Isnyer hätten sie mit Geld und Arbeit unterstützt. Sie könne leider nicht zaubern, sonst würde sie sofort ein paar Dutzend Medaillen anfertigen und verteilen. „Mir bleibt nur ein Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer“, sagte Graenert zum Ende ihrer kleinen Ansprache, die mit langem Applaus bedacht wurde.

Die höchste Ehrung der Stadt Isny reiht sich bei Viktoria Doris Graenert unter anderem ein in die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz (im Jahr 2019 in Stuttgart verliehen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann), dem Offizierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen und die Ehrenbürgerwürde der Stadt Andrychow.