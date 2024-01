Hochsaison für Isnyer Langläufer

Der Après-Ski-Ohrwurm „Der Zug hat keine Bremse“ der momentan in den Biathlon-Arenen landauf und landab gespielt wird, dürfte aktuell auch das Motto der Isnyer Langläufer sein. Der WSV Isny ist in den letzten Tagen regional, national und international sehr präsent, und die Ergebnisse der Allgäuer dürfen sich durchaus sehen lassen.

Für den Nachwuchs stand nach den Schwäbischen Meisterschaften der Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olmpia“ im Skistadion Isny an. Ausgerichtet von der Grundschule Isny waren bei Kaiserwetter Schülerinnen und Schüler aus ganz Südwürttemberg und bis zur Reutlinger Alb am Start. Der WSV Isny leistete dabei wettkamptechnische Unterstützung und war mit einer sehr großen Abordnung an Sportlern, die für ihre Schulen aus Isny und den Nachbargemeinden am Start waren, vertreten. Das Gymnasium Isny qualifizierte sich für das Landesfinale, das ebenfalls in Isny stattfinden wird.

Sigrid Mutscheller teilt sich ihre Kräfte gut ein

In Lenzerheide starteten Sigrid Mutscheller und Clemens Seywald beim 39. „Planoiras“-Langlauf-Klassiker. Bei strahlender Sonne ging es nach einer Runde auf der Biathlon-Weltcup-Runde über das Hochtal von Lenzerheide und Valbella zurück an den See und in das Zentrum von Lenzerheide. Das Tempo war für die Elite-Läufer von Anfang an sehr hoch. Sigrid Mutscheller vom WSV hatte Mühe, die Verfolgergruppe zu erreichen, nachdem eine Läuferin dem Feld enteilt war. Clemens Seywald musste sich ebenfalls in einer Verfolgergruppe einreihen. Nach harten Positionskämpfen und zahlreichen Attacken auf der technisch anspruchvollen Strecke kam Sigrid Mutscheller mit drei weiteren Läuferinnen auf den letzten Kilometer. Wohl wissend, dass ein kurzer Sprint nicht zum Erfolg führen würde, zog die erfahrene Ausdauerathletin das Tempo an. Seraina Boner, Olympiateilnehmerin und mehrfache Siegerin der Klassiker Marcialonga und Birkebeiner Rennet, konnte nicht mehr folgen. Auf der Zielgeraden wurde die Isnyerin dann zwar noch von Carla Nina Wohler eingeholt, der dritte Platz gehörte aber ihr. Clemens Seywald erreichte den 30. Platz.

Für die jüngsten Langläufer bot die VR-Talentiade, die von der Skiläuferzunft Leutkirch ebenfalls im Skistadion Isny ausgetragen wurde, eine weitere Möglichkeit Rennsportluft zu schnuppern. Von Bambini bis Schüler U12 musste ein ebenso attraktiver wie anspruchsvoller Hindernisparcours in der klassischen Technik zurückgelegt werden. Leonora Schrade war bei den Bambini die Schnellste, während Hugo Schubert die Klasse U9 gewann. Über zwei Kilometer war Eliane Jensch in der Klasse U10 nicht zu schlagen. Am Ende lag sie knapp eine Minute vor ihrer Schwester Malena. Bei den Schülern siegte Bastian Mutscheller in derselben Klasse. Die Klasse U12 war fest in der Hand der Rudhart-Zwillinge: Victoria gewann bei den Mädchen und ihr Bruder Valentin bei den Jungen.

Anlässlich des nach zwölf Jahren wieder in Oberhof ausgetragenen Skilanglauf-Weltcups hatte der Deutsche Skiverband zwei Rennen des Deutschen Schülercups, einer Art Schüler-Bundesliga, in das Weltcup-Wochenende aufgenommen. Ausgestattet mit Akkreditierungen und Leibchen für das Training im Biathlon-Stadion, durften die jugendlichen Isnyer Wintersportler Weltcup-Luft schnuppern, ihre Idole um Frontmann Friedrich Moch hautnah erleben und auch einen Teil der Rennen von der Tribüne aus verfolgen.

Emilia Tasser schafft es unter die ersten zehn Läuferinnen

Sportlich lief es für die WSV-Sportler zufriedenstellend. Die beiden Neueinsteiger Josef Frisch und Paul Mechler machten ihre Sache gut. Beide kehrten mit Platzierungen im Mittelfeld und vor allem vielen Eindrücken nach Isny zurück. Emilia Tasser belegte sowohl im Distanzrennen in der klassischen Distanz als auch im Technik-Sprint Top Ten-Platzierungen. In der Skating-Technik kam sie sogar auf den achten Rang. Max Mutscheller belegte zwei Mal Platz 36. Kaya Paitz kam im Distanzrennen auf Platz 28 und im Sprint auf den 24. Rang.

Im Deutschlandpokal stand für Jakob Moch der letzte große Formtest vor den Olympischen Jugendspielen in Südkorea an. Die Wettkämpfe wurden im Biathlonstadion Arbersee im Bayerischen Wald am Fuße des Arbers ausgetragen. Nach einem dritten Platz im Sprint und einem souveränen Sieg im Distanzrennen der von ihm favorisierten Skating-Disziplin, führt der Abiturient aus Isny die Cupwertung souverän an. Amelie Hofmann kam auf den vierten, Tim Paitz auf den 36. Rang.