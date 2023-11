50 Jahre Landkreis Ravensburg ist Anlass genug, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Nach bereits vielen verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen im zu Ende gehenden Jahr 2023 hat auch das Isnyer Format „Geschichte(n) und Genuss“ einen Abend rund um 50 Jahre Landkreis Ravensburg zum Thema gewählt.

Austragungsort war am Freitag passenderweise der Saal im Historischen Gasthof Adler. Hier fanden sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher ein, die gleichsam Interesse an einem Rückblick auf die Gründungszeit des Landkreises wie an einem kabarettistischem Ausflug ins Schwabenland fanden.

Die Organisatorinnen

Drei Abteilungen der Stadt Isny haben sich auf den Weg gemacht, diesen Abend zu gestalten. Heike Hengge und Gudrun Albrecht als Vertreterinnen der Volkshochschule, Büchereileiterin Anette Schmid und Museumsleiterin Ute Seibold. Für das Stadtmuseum im Schloss Isny sei dies der Schlusspunkt des Jubiläums, so Seibold.

Sie erinnerte an das Jahr 1966, in dem die große Verwaltungsreform losgetreten wurde. Bewegt habe das die Masse damals nicht, aber Auswirkungen in Form von Diskussionen, Emotionen und Widerständen habe es zuhauf gegeben. Insbesondere mit Blick auf den Altkreis Wangen. Schlussendlich habe die Effizienz über die Gefühle der Menschen hierzulande gesiegt. Es sei ein neues Fundament gesetzt worden, um die Verwaltung zu reformieren.

Quiz mit Zahlen

Ein „Landkreis-Quiz“ zur Stubenmusik von Kontrabassist Frank Berlinger, Gitarristin Franziska Wurzer und Akkordeonist Kilian Morgen reicherten diesen Abend mit einigem Wissen nicht nur um die vergangenen Zeiten an. Auf die Frage danach, wie viele Gemeinden der Landkreis hat, kam prompt die richtige Anzahl in Höhe von 39. An der aktuellen Einwohnerzahl wurde etwas herumgerätselt. Aktuell sind es 284.285 Menschen.

Schwieriger, aber auch erraten wurde die in Leutkirch geborene Schriftstellerin namens Maria Müller-Gögler, die einer einstigen Herrin auf der Waldburg ihren Roman „Die Truchsessin“ widmete. Dass viele, vor allem in Wangen Ansässige, im Sommer 2020 so schnell es ging die dortige Kfz-Zulassungsstelle aufsuchten, um ihre Fahrzeuge von „RV“ auf „WG“ umzumelden, überraschte wohl die wenigsten.

Der Blick zurück

Ob er der Alibi-Historiker sei im Sinne von, dass es noch einen brauchte an diesem Abend, fragte Maximilian Eiden sich zu Beginn seines Vortrags. Wie dem auch sei - er bot den Gästen einen wohldosierten, bisweilen auch heiteren Rückblick auf die Zeit von einst. Selbst Zugereister und seit 2013 Leiter der Kulturhäuser im Landkreis Ravensburg blicke er auch von außen auf diese sehr große und in sich unterschiedliche Gegend zwischen Isny und Altshausen.

So würden die hohe Identifikation und die starken Heimatgefühle nicht erst aus der Zeit ab 1973 stammen, sondern man müsse die Historie davor bemühen, die der fünf Reichsstädte auf dem Gebiet des heutigen Landkreises. Eiden merkte an, dass der Altkreis Wangen seit 1938 Bestand hatte und damit bis zur Gemeinde- und Kreisreform gar nicht so alt geworden sei.

Stuttgart setzt sich durch

Über zehn Jahre habe der Reformprozess gedauert. In dieser Zeit wurde zäh gerungen in Dorfgasthäusern wie dem Adler. Einer der großen Player der Kommunalpolitik sei Alt-Oberbürgermeister Jörg Leist gewesen. Ein anderer Wangens Landrat Walter Münch. Gekämpft wurde mit harten Bandagen, doch am 1. Januar 1973 hörte der Landkreis Wangen auf zu existieren. 97 Prozent der Bevölkerung seien damals laut Befragung für dessen Erhalt gewesen. In Stuttgart habe man sich über die Befindlichkeiten hinweg gesetzt.

Was bei Eidens Rückblick nicht fehlen durfte, war der Hinweis auf Peter Eitels dreibändiges Standardwerk der „Geschichte Oberschwabens im 19. und 20. Jahrhundert“ und auf die vom Kreisarchiv erarbeitete Wanderausstellung „hier leben“, die an sechs Stationen im Landkreis zu sehen war. Bis 7. Februar 2024 ist sie noch zu Gast im Ravensburger Wirtschaftsmuseum.

Parodie bis Provokation

Eine andere, sehr humorvolle, impulsive und schlagfertige Seite zog Kabarettist Bernd Kohlhepp als „der Herr Hämmerle aus Bempflingen“ auf. So gut wie jeder kennt den Schwadroneur von unzähligen Auftritten. Dieses Mal in grasgrün und bestens gelaunt, zog der gebürtige Schweizer, aber in Tübingen aufgewachsen, sämtliche Register von Parodie bis Provokation, von Swing bis Rock’n’Roll.

Das Publikum in der ersten Reihe hat grundsätzlich keine Chance, seinem Charme zu entkommen, und darf mitspielen in diesem leidenschaftlichen Aufguss aufs Schwabenländle. Hämmerle ist ein Multikulti-Tausendsassa und ein „Meister der Klebepistole“. Was er zusammenklebt, das bappt.