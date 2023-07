„hier leben“ ist jetzt in Isny zu sehen

Der Landkreis Ravensburg feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Maximilian Eiden, Leiter der Kulturhäuser des Landkreises, und wissenschaftliche Volontärin Jördis Böhm haben die Wanderausstellung „hier leben“ in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv kuratiert.

Noch bis zum 7. Februar 2024 ist sie an sieben Stationen im ganzen Landkreis zu sehen. Parallel zu der Tagung der lokalen Heimatpfleger und ehrenamtlichen Geschichtsforscher des Landkreis Ravensburg am 21. Juli wurde die Wanderausstellung in Isny für Besucher geöffnet. Bis zum 3. September ist sie im Schloss Isny zu sehen. Den Initiatoren und Initiatorinnen des Projektes war es wichtig, einen unkomplizierten Zugang zur jüngsten Vergangenheit der Region anzubieten.

Herausgekommen ist die Ausstellung „hier leben“, deren Kernelement erzählte Geschichte ist. In ihr kommen ganz unterschiedliche Menschen aus dem Landkreis zu Wort — neben Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlicher Altersstufen und Berufe erzählen auch einige Aktive und Ehemalige aus der Kommunalpolitik, wie es sich aus ihrer jeweiligen Sicht hier lebt. Die großen und kleinen Veränderungen sind das Thema. Über das eigene Smartphone wie auch auf vorhandenen Bildschirmen kann man die Zeitzeugeninterviews abrufen.

Daneben machen ausgewählte Kartenbilder und Infografiken die Gebietsreform vor 50 Jahren greifbar und zeigen einige wichtige Entwicklungen in Alltag, Wirtschaft und Umwelt. Die Wanderausstellung knüpft in Isny als eine Art Fortsetzung an die Sonderausstellung „Die schönste Gemeinde“ an. Ein Muss für alle, die ihren Landkreis (noch) besser kennen lernen möchten.

Die Ausstellung „hier leben“ im Schloss Isny ist bis 3. September Mittwoch bis Freitag zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet sowie Samstag und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr.