Herbert Pixner Projekt eröffnet das 40. Theaterfestival Isny

Ein Auftakt, wie er kaum hätte schöner sein können. Das Konzert mit dem Herbert Pixner Projekt hat am Freitagabend alle Wünsche zum Start des 40. Theaterfestivals Isny erfüllt. Das komplett ausverkaufte Burkwanger Zirkuszelt schwelgte in der Musik der vierköpfigen Band aus Tirol. Schwelgen ist noch untertrieben — manches ihrer Alpen–Welt–Stücke rührte einen zu Tränen vor lauter Schönheit.

Wie jedes Jahr war auch dieses Mal der Aufwand, um das Festival auf die Beine zu stellen, für die Macherinnen und Macher immens. Das konnte sich jeder ganz leicht zusammen reimen beim Blick hinauf zur Kuppel des neuen, noch größeren Zelts. 1983 hat hier eine bunt zusammen gewürfelte Gruppe engagierter Menschen das Festival aus der Taufe gehoben.

Internationale Künstler

Damals noch mit Straßentheater — heute längst mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern, wie eben dem Herbert Pixner Projekt mit dem Bozener Manuel Randi an den Gitarren, Kontrabassist Werner Unterlercher aus Brixen und Akkordeonist Herbert Pixner, der zudem diverse Blasinstrumente aus dem Register zog. An der Harfe hätte dessen Schwester Heidi Pixner sitzen sollen. Da sie aber verhindert war, übernahm Katrin Unterlercher diesen Part.

Gespielt wurden die absoluten Lieblingsstücke der vergangenen 18 Jahre und das vor einem höchst versierten Publikum, das auch keine längeren Anreisewege scheute, wie aus der Schweiz oder aus Österreich. Herbert Pixner könnte man beim Überschlagen seiner Biographie einen hochmotivierten Allrounder nenne, der sich auf so vielen Schauplätzen tummelt, dass man leicht den Überblick verlieren könnte. Was die Musik angeht, ist er Multiinstrumentalist mit Bevorzugung der Diatonischen Harmonika. Diese treibt er zu Höchstleistungen an, ohne über die Stränge zu schlagen, was das Auftreten angeht.

Sanft schwingender Rhythmus–Flow

Dieser lobenswerte Charakterzug ist der ganzen Band zu Eigen. Sie haben eine Haltung von ungeheurer Freundlichkeit und Zuwendung verinnerlicht, der man umgehend erliegen muss. Sie verstehen es mit vergleichsweise wenig technisch hoch kalibriertem und dröhnendem Equipment einen so sehr zu fesseln, dass man im Stillen hofft, es möge nie aufhören. Da ist dieser Soundmix aus einem fortwährend sanft schwingenden Rhythmus–Flow, den die beiden Unterlerchers inszenieren. Dazu gesellt sich Randis extraordinäres Gitarrenspiel — mal als bluesrockbetonte Riffs, mal als überwältigender Flamenco — alles überbietend, was man sonst so hört.

Wer bis dahin glaubte, eine Konzertharfe ist in einer solchen Formierung maximal zum Begleitinstrument fähig, hat sich getäuscht. Was Katrin Unterlercher hier an Brillanz und Klangvolumen auf die Bühnenbretter gebracht hat, ob tutti oder solistisch, übersteigt manch ein Fassungsvermögen.

Amüsant und wissenswert

Pixner bewährte sich an diesem rund zweistündigen Abend auch als Moderator, um das eine oder andere Stück zu kommentieren. Durchaus amüsant und wissenswert, wenn es darum geht, was es mit dem Titel „Blue Moon“ auf sich hat. „Blauer Mond“ sei das seltene Ereignis, wenn es innerhalb eines Monats zu einem zweiten Vollmond komme. Am 31. August übrigens wieder. Ungeachtet dessen erklingt das Stück als softer Blues — verwegen, mystisch und schwelgerisch. Dabei von ausgesuchter Klarheit und Frische.

Dagegen zogen sie mit ihrem „Teufelstanz“ ganz andere, stark pulsierende und explosive Seiten auf im Siebenachteltakt, sobald ihr Teufelchen außer Rand und Band in einem fulminanten Duo zwischen Randi und Pixner gerät. Mit „Morgenrot“ erklang einer ihrer seit 2021 meist gespielten Best–of–Klassiker. Einer, der die über den Bergen aufgehende Sonne zum Greifen nah erscheinen lässt. Einer, der wie auch „Lost Elysion“ und „Alps“ eine lyrische Magie entfacht, die diesen Abend mit Pixners „Finest handcrafted music“ zu einem extraordinären Erlebnis machte.