Auf seiner „Der letzte Torero“-Tour hat sich Helge Schneider auch für ein paar Tage im Allgäu niedergelassen. Im Zirkuszelt des Theaterfestivals Isny lieferte der musikalische Vielkönner mit seiner Band am Mittwochabend ein Konzert ab, das einzigartig und auch ein bisschen absurd war.

Helge Schneider muss ein glücklicher Mensch sein. Seit Jahrzehnten reist er in seiner einzigartigen, eigenartigen und unverwechselbaren Art durch die Gegend, bleibt dabei ganz bei sich, kümmert sich nicht darum, was andere von ihm denken, macht sein Ding und hat mit seiner in Würde gealterten Band einfach eine Menge Spaß. Diesen Eindruck vermittelt der Unterhaltungskünstler jedenfalls, als er am Mittwochabend die Bühne im Zirkuszelt am Burkwanger Baggersee betritt.

Nichts muss, alles kann

Es ist so ein bisschen, als hätte Schneider auf seinem Streifzug durch Isny, das er mit einem dicken Grinsen im Gesicht „das Paris des Allgäus“ nennt, einen alten Probenkeller entdeckt, in dem noch diverse Musikinstrumente und eine Isomatte herumstehen und herumliegen. Mit seinen Jungs macht er sich sogleich daran, alles auszuprobieren, der eine oder andere schräge Ton ist dabei einkalkuliert. Es soll ja vor allem Freude bringen. Da! Eine Rassel! Mal daran rütteln. Da! Ein Saxophon! Mal hören, ob es noch klingt. Klingt noch gut! Schön! Lass uns die alten Lieder singen! Oder auch ein paar neue! Gerne auch längere, rein instrumentale Jazzpassagen. Kein Problem. Was Schneider und Co. halt gerade so in den Sinn kommt.

Und zwischendurch immer mal wieder der Ausdruckstänzer Sergej Gleithmann, seit vielen Jahren treuer Begleiter der Band. Wie der herrlich lang– und grauhaarige Gleithmann sich da in seinem Overall auf der Isomatte räkelt und mit den Füßen in der Höhe strampelt, von Lachern begleitet — es passt ins Gesamtbild einer Truppe, die das Publikum richtig fordert. Denn hier wirkt nichts durchchoreografiert wie bei einer vollsynthetischen Helene Fischer, nichts auf die Sekunde genau abgestimmt. Nichts muss, alles kann. Jeder darf mal.

Ein Fest für den Beobachter

Deshalb ist Aufmerksamkeit geboten, um ja nicht die kleinen Pointen zu verpassen, die Anmerkungen, die Andeutungen. Da arbeitet das Hirn, das strengt an. Schneider springt von Situation zu Situation, mal am Klavier, dann wieder vorne an der Bühne am Mikrofon, Mikrofonständer hoch, runter, rüber, das Mikrofon geworfen, doch nicht, alles gut, es bleibt in der Hand.

Und leise ist er, zurückgenommen, nuschelnd, über sich selber kichernd, in sich hinein redend, der Künstler mit sich, bei sich. Was wollte ich noch gleich? Huch! Was machen denn diese vielen Menschen hier? Ein Lied! Stimmt! Das könnte funktionieren. Telefonmann! Raus aus dem Keller, ran ans Telefon! Ein Fest für den Beobachter.

Es scheint, als könnte Helge Schneider so auch fünf Stunden lang auf der Bühne stehen. Eine einzige große Session mit den Jungs, heim will doch eigentlich keiner, da warten eh nur Alltagsprobleme. Lass uns lieber noch ein bisschen spielen und Heiratsanträge aus dem Publikum empfangen. Lass uns hier und jetzt leben und den Moment genießen.

Ein letzter Gruß an die Katzeklo–Wand

Doch dann, nach etwas mehr als eineinhalb Stunden ist plötzlich schon das letzte Lied angesagt. Die Band verlässt die Bühne, unter Applaus kehrt Schneider allein für eine Zugabe zurück und setzt sich noch einmal ans Klavier. Es scheint, als wolle er sich so ganz persönlich bedanken und noch einen letzten Gruß da lassen, an der Katzeklo–Wand, imaginär: Helge war hier. Schön. Danke.