Hans–Peter Hummel in den Ruhestand verabschiedet

Der ausgewiesene Baurechts–Experte Hans–Peter Hummel ist in den Ruhestand gegangen. In einer kleinen Feier wurde er im Rathaus verabschiedet.

Seit 2010 war der gebürtige Isnyer Hans–Peter Hummel im Bauamt tätig. Davor arbeitete er für die Stadt Bad Wurzach und saß gleichzeitig für die SPD–Fraktion als engagierter Stadtrat im Isnyer Gemeinderat. Dieses Ehrenamt musste er mit dem Wechsel ins Isnyer Bauamt aufgeben. Wenn es um Bautätigkeit in Isny ging, kam in den vergangenen 13 Jahren keiner an Hans–Peter Hummel vorbei. Unter anderem sind die Wohngebiete Lohbauerstraße, Mittelösch, Herrenbergpark, sowie die Familienlifte an der Felderhalde und das Trainingsgelände MSC über seinen Tisch gegangen. Auch die Erneuerung der Altstadtsatzung war sein Werk.

Die Liste der Fachthemen, für die er in seiner Dienstzeit zuständig war, ist lang, Er hatte die Sachgebietsleitung Baurechtsamt und die Sachgebietsleitung Bauleitplanverfahren (bis 2020) inne. Spezialbereiche waren Stadtsanierung (Verfahren), immissionsschutzrechtliche Verfahren, die Lärmaktionsplanung, denkmalschutzrechtliche Verfahren, Baugenehmigungs– und Widerspruchsverfahren, persönliche und telefonische Bauberatungen sowie Klage– und Gerichtsverfahren.

Bürgermeister Rainer Magenreuter dankte wie auch Hauptamtsleiter Frank Reubold dem Experten für seine geleistete Arbeit. Die Personalratsvorsitzende Silvia Kahl überreichte dem bekennenden Schalke–Fan ein Fußballpaket mit Schalke–Ball und passender Verpflegung. Hans–Peter Hummel, der den Ruhestand für noch mehr sportliche Betätigung nutzen will, dankte seinen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Zusätzlich zu dieser Feierstunde wurde er auch in einer Gemeinderatssitzung verabschiedet.