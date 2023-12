Gewinner der Isnyer Treuepass-Aktion stehen fest

Noch vor dem Christkind hat das Glück bei Teilnehmern der diesjährigen Isnyer Treuepass-Aktion angeklopft: Am Montag vor Weihnachten fand die Verlosung der 194 Preise im Gesamtwert von 9400 Euro statt. 194 Gewinner durften sich über eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung freuen.

Seit die Treuepass-Aktion 2014 von Isny Aktiv aus der Taufe gehoben wurde, gehört die spannende Stempeljagd fest zum vorweihnachtlichen Programm in Isny. Vom 22. November bis 16. Dezember wurden jeder Einkauf und jede Einkehr in den beteiligten Betrieben mit einem Stempel im Treuepass belohnt. Bei der großen Verlosung am 18. Dezember lockten neben Sachpreisen und Reise-, Einkaufs- und Verzehrgutscheinen auch 1000 Euro in Form von Isny Güldinern, gesponsert von Isny Aktiv.

Über eine All-inclusive Jahresmitgliedschaft bei PEAKS Fitness im Wert von 1009 Euro freut sich Julia Waibel aus Isny. Der zweite Hauptpreis, ein Overear Bluetooth Kopfhörer der Marke Adidas von Durach Euronics, ging an Erika Garthen aus Isny. Einen vierwöchigen Kurs bei der Tanzschule Magg darf Marie-Luise Weber, ebenfalls aus Isny, besuchen. Mit Isny Güldinern im Wert von 500 Euro darf sich Steffi Schmähl aus Isny zum nächsten Streifzug durch Isny aufmachen, Florian Kolb kann sich mit Güldinern im Wert von 200 Euro Wünsche erfüllen. Die übrigen Gewinner haben Post erhalten und nun vier Monate Zeit, ihren Preis unter Vorlage der Gewinnbenachrichtigung beim jeweiligen Betrieb abzuholen.