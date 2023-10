Gestohlenes Auto aufgefunden

Der am Dienstag gestohlen gemeldete Fiat, konnte von der Eigentümerin laut Polizeibericht am Mittwochabend unweit der Wohnanschrift geparkt festgestellt werden. Anhand der im Wagen gesicherten Spuren besteht der Verdacht, dass dieser durch zwei Personen gestohlen und mehrere Kilometer gefahren wurde. Die Ermittlungen der Polizei in Isny zu den Tatverdächtigen dauern an.