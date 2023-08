Gestohlener Motorroller taucht wieder auf

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in der Straße An der Felderhalde einen Motorroller des Herstellers Honda gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Am Sonntagvormittag fand eine Anwohnerin der Spitalstraße den Roller auf ihrem Grundstück und verständigte die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass der Motorroller von den Tätern nur geschoben wurde und nicht in Gang gesetzt werden konnte. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich beim Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 melden.