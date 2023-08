Gerry Weber schließt Filiale in Isny

Bundesweit schließt der Modehersteller Gerry Weber einen Großteil seiner Filialen. Auch der Standort Isny ist davon betroffen. Spätestens Ende Oktober ist Schluss an prominenter Stelle in der Wassertorstraße, wie eine Unternehmenssprecherin erklärte. Wer in die Räumlichkeiten nachfolgt, steht nach Angaben von Isny Marketing noch nicht fest.

Im April hatte die Gerry Weber International AG beim Essener Amtsgericht die Einleitung eines Sanierungsverfahrens nach dem Gesetz über den Stabilisierungs– und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen beantragt. Die Gerry Weber Retail GmbH, in der das Filialgeschäft gebündelt ist, stellte kurz darauf einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung. Das Insolvenzverfahren wurde Ende Juni eröffnet. Schnell legte sich das Unternehmen darauf fest, sein Filialnetz deutlich auszudünnen. Von 171 sollten bis Ende September 122 dicht gemacht werden. „Die Schließung von unprofitablen Standorten ist ein Teil der Sanierungsbemühungen“, hieß es in einer Erklärung.

Mietvertrag auf Ende Oktober gekündigt

Zu diesen unprofitablen Standorten gehört ganz offensichtlich auch die Filiale in der Wassertorstraße in Isny. In den Schaufenstern hängt der Hinweis: „Wir schließen diese Filiale! Alles muss raus!“ Ebenfalls findet sich der Hinweis darauf, dass die Öffnungszeiten deutlich reduziert worden sind — „aufgrund der aktuellen Situation“. Demnach öffnen sich die Türen zu Gerry Weber nur montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Spätestens Ende Oktober werden sich die Türen dann nicht mehr öffnen.

„Den Mietvertrag haben wir zum 31.10.2023 gekündigt. Wann genau der letzte Verkaufstag sein wird, steht noch nicht fest“, Unternehmenssprecherin Christina Herrmann

Für alle vier Mitarbeiterinnen geht es nicht weiter

Von den vier Mitarbeiterinnen, die aktuell noch in der Filiale arbeiten, müsse sich das unternehmen „leider trennen“, schrieb Herrmann. Generell gebe es „nur sehr begrenzt die Möglichkeit von Versetzungen“, weil „sehr viele Stores schließen“, teilte sie weiter mit.

In der beliebten Wassertorstraße reißt das Ende der Gerry–Weber–Filiale eine seltene Lücke. Seit 2012 gab es die Filiale nach Angaben von Katrin Mechler, der Leiterin des Büros für Stadtmarketing. Bis 2010 war in den Räumen ein Feneberg–Markt gewesen. Danach wurde umgebaut und Gerry Weber und daneben Ernstings Family eröffneten. Was nun, nach dem Aus für die Filiale des Modeherstellers folgt, kann Mechler noch nicht sagen: „Leider wissen wir noch nicht was reinkommt, auch die Eigentümer waren ziemlich überrascht von der schnellen Schließung.“ Schnelle Schließung? Laut Mechler gibt es schon ein Datum für den letzten Verkaufstag: 15. September 2023.