Das Unternehmerfrühstück mit der Rathausspitze hat der Stadtmarketingverein Isny Aktiv fest in den Jahresverlauf verankert. Beim zweiten großen Treffen im Kurhaus war es am Freitag eine recht gemütliche Runde. Mehr als 100 Unternehmer hatten nur wenig an den wichtigsten Köpfen der Stadtverwaltung zu kritisieren.

Positive Resonanz

„Die Resonanz war durchweg positiv“, blickte Patrick Kaufmann, der stellvertretende Vorsitzende von Isny Aktiv, am Freitagvormittag beim zweiten Unternehmerfrühstück mit der Rathausspitze im Kurhaus kurz auf die Premiere im vergangenen Jahr zurück. Ein „ungezwungener Austausch“ solle deshalb zu einer jährlichen Veranstaltungsreihe werden, kündigte Kaufmann an.

Die Stadtverwaltung um Bürgermeister Rainer Magenreuter stellte nach Kaufmanns einleitenden Worten die wichtigsten Bereiche ihrer täglichen Arbeit und die wichtigsten Kennzahlen für die Stadt vor. Zunächst aber hob Magenreuter die zwei neuen Gesichter hervor, die im Vergleich zum ersten Treffen dabei waren.

Neuer Stadtbaumeister

Anstelle des nach Biberach gewechselten Kämmerers Werner Sing ist für die Finanzen nun Christiane Höllring verantwortlich, dazu kommt Stadtbaumeister Michael Dirner. Sie zeigten mit Magenreuter, Andrea Pezold, Leiterin des Fachbereichs Bauen, Immobilien und Wirtschaft, und Ordnungsamtsleiter Klaus Hägele auf, was in Isny gerade wichtig ist.

Der Bürgermeister leitete mit den wichtigsten Kennzahlen für Isny ein, Höllring folgte mit einem Einblick in den Haushaltsentwurf, Dirner, zeigte die zurückliegenden, laufenden und künftigen Bauvorhaben auf, Hägele erklärte unter anderem die Bereiche Marktplatz und Flüchtlingssituation.

Mehr als elf Millionen Euro für Umbau

Besonders interessant war, was zum Umbau der früheren Realschule in die künftige Grund- und Förderschule gesagt wurde. Laut Höllring sind mehr als elf Millionen Euro für den Umbau vorgesehen - eine Zahl, die bisher noch nicht so deutlich formuliert wurde, Dirner ergänzte, dass es „gravierende baurechtliche Themen“ gäbe, mit denen sich die planenden Architekten gerade beschäftigen müssten.

In der offenen Fragerunde waren die Unternehmer gefordert. Bemerkenswert: Ein Aufschrei wegen der gestiegenen Gewerbesteuer blieb komplett aus, zur Entscheidung, den Marktplatz zur Fußgängerzone zu machen, meldete sich nur Jakob Immler.

Politik wird nicht mit Vernunft, sondern mit Ideologie betrieben“, kritisierte er.

Zu wenige Parkplätze

Es sei ein Fehler, die Durchfahrt dauerhaft gesperrt zu haben, ebenso gebe es zu wenige Parkplätze. Die Immobilienbesitzer seien übrigens nie befragt worden, was sie von einer möglichen Fußgängerzone halten würden. Dieses Versäumnis räumte Magenreuter ein. Ansonsten widersprach er Immler.

Die weitere Diskussion war emotional nicht so aufgeladen. Aus den Reihen der Unternehmer kamen zwar Fragen zum Polizeiposten - verlängerte Dienstzeiten werde es laut Magenreuter wohl nicht geben -, zu erneuerbaren Energien beziehungsweise zu PV-Anlagen auf städtischen Dächern oder Firmendächern - dazu ist laut Pezold ein Treffen vorgesehen -, zur Belebung der Unterstadt - dieses Problem sieht die Isny Marketing nicht, und zu den Plänen für die Hofstatt - dort kommt jetzt erst einmal der Neubau der Volksbank. Besonders kritisch ging es aber nicht zu.

Nach wenigen Fragen waren entweder schon alle Antworten gegeben oder aber der Hunger hatte gesiegt. Jedenfalls gab es nach dem etwa eine Stunde dauernden offiziellen Teil für alle Weißwürste und Brezeln.