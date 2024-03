In Isny gibt es seit zwei Jahren einen Verein, der sich um den Austausch von Kindern und Jugendlichen aus Deutschland und dem Kosovo kümmert. Verantwortlich dafür ist Feride Lekaj, die seit zwei Jahrzehnten im Allgäu lebt.

Lekaj, von allen „Ida“ genannt, kam 2004 aus dem Kosovo nach Isny und hatte eine Mission: Sie wollte den Isnyern die kosovarische Kultur näherbringen sowie den gegenseitigen Austausch beider Kulturen fördern. Außerdem war es ihr ein Anliegen, Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, die es oftmals nicht ganz so einfach im Leben haben. Doch wie sollte sie das am besten umsetzen? Nach zahlreichen Gesprächen und Überlegungen wurde eine Lösung gefunden: Lekaj gründete mit anderen Mitstreitern einen Verein. Und somit entstand 2021 die „International Dialogue Association (IDA)“ - die Anfangsbuchstaben sind eine Anspielung auf Lekajs Spitznamen.

Mit dem Zusatz „Kinder- und Jugendaustausch zwischen Deutschland und Kosovo“ ist der Zweck deutlich zu verstehen. Im Vordergrund des Vereins steht das gegenseitige Kennenlernen der unterschiedlichen Kulturen sowie die Möglichkeit, diese auch direkt miteinander zu vergleichen. Die Besonderheit des Vereins besteht derweil darin, dass der Austausch sich vorrangig an Kinder und Jugendliche richtet, die sich in einer nicht ganz einfachen Lebenssituationen befinden und denen mit der Unterstützung des Vereins attraktive Alternativen und auch andere Lebensperspektiven aufgezeigt werden.

Abwechslungsreiches Programm

Doch bis es so weit ist, bedarf es eines großen organisatorischen Aufwands und auch der finanzielle Aspekt ist enorm. Hier sieht die Vereinsvorsitzende Lekaj auch die größte Herausforderung: „So ein Austausch kostet viel Geld und wir sind auf Spenden angewiesen.“ Unterstützung erhält Lekaj unter anderem auch von Peter Rau. Als Mitglied des Vorstands kümmert sich Rau vorwiegend um alle schriftlichen und organisatorischen Aufgaben. Und wie kam er zu dem Verein? „Ida hat mich damals einfach angesprochen, ob ich mitmachen möchte“, erinnert er sich. Und von der Idee war er von Anfang an überzeugt: „Verständigung kann nur durch Austausch funktionieren.“ Durch das Kennenlernen anderer Länder und Kulturen, erhofft sich der Verein, dass die Jugendlichen einen anderen Blickwinkel auf ihr eigenes Leben bekommen und ihr eigenes Handeln selbstkritisch hinterfragen. Sind alle organisatorischen und finanziellen Hürden überwunden, steht einem Austausch nichts mehr im Wege.

In der diesjährigen Fasnetswoche kamen drei Jugendliche aus dem Kosovo im Alter von 13 bis 15 Jahren in Begleitung einer Mutter nach Isny. Die Jugendlichen erlebten ein sehr abwechslungsreiches Programm: So standen beispielsweise ein Besuch bei der Firma Dethleffs, bei der Polizei Isny und im Kindergarten Spatzennest auf dem Programm. Als ein Highlight der gesamten Zeit bezeichnet Rau das gemeinsamen Kochen mit deutschen Jugendlichen in der Alten Gerbe in Isny. Eingeladen hatte hierzu der Verein Kinder-und Jugendarbeit Isny. „Die Jugendlichen sind regelrecht aufgeblüht in der Woche“, erzählt Lekaj. Die dreifache Mutter nimmt sich in den Austauschtagen bewusst Zeit für die Jugendlichen und versucht bestmöglich, diese in ihrer jeweiligen Situation zu unterstützen. Einen Vortrag der besonderen Art erhielten die Jugendlichen von Enver Rrafshi. Mit Unterstützung von Enisa Lumtur zeigte der Kosovare den Jugendlichen auf, wie wichtig Sprachkenntnisse und der eiserne Wille zum Lernen sind, um ein zukunftssicheres Leben zu führen. Den Abschluss stellte der Fasnetsumzug in Isny dar.