Für den neuen Altusrieder Bürgermeister Max Boneberger beginnt zügig die Arbeit. Nur wenige Tage nach seiner Wahl am vergangenen Sonntag steht schon die Vereidigung an. Während sein Dienstverhältnis bei der Bundeswehr in Koblenz dann sogleich ruht, bleibt der 41-jährige Boneberger den Rohrdorfern noch bis Juni als Ortsvorsteher erhalten.

„Siege, aber triumphiere nicht“, stellte Max Boneberger am späten Sonntagabend in seinen Whatsapp-Status. Mit den Worten der österreichischen Schriftstellerin Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach zeigte der erst kurz zuvor gewählte Boneberger, wie er mit dem Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Altusried umgeht. „Es ist ein schönes Zitat, das mir gut gefällt“, erklärte er dazu. Es werde keine „rauschenden Ballnächte“ geben, obwohl ihm das Ergebnis natürlich sehr gut gefiel. 95,7 Prozent aller abgegebenen Stimmen entfielen auf ihn, die Wahlbeteiligung lag bei 39,5 Prozent. „Damit dürfen alle zufrieden sein“, kommentierte Boneberger.

Vereidigung am Donnerstag

Alle? Zumindest sehr viele. CSU und Freie Wähler hatten Max Boneberger unterstützt, einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben. „Das war eine Teamleistung“, bedankte sich der Gewählte, der am Wahlabend von seiner Frau und seinen drei Kindern begleitet worden war. Es sein „ein ganz besonderer Moment“ gewesen, denn er „bewusst wahrgenommen“ habe, erinnerte sich Boneberger am Montagnachtmittag im Gespräch mit Schwäbische.de an den Abend zuvor.

In Euphorie werde er nicht verfallen, machte er noch einmal deutlich, es gelte nun vielmehr, „die Aufgabe zu übernehmen“. Und das sehr schnell. In Altusried steht nämlich seit Monaten die zweite Bürgermeisterin Eva Wirthensohn (FW) ersatzweise an der Rathausspitze, nachdem Amtsinhaber Joachim Konrad im Oktober in den bayerischen Landtag gewählt worden und nach München gewechselt war.

Max Bonebergers Vereidigung ist bereits für Donnerstag, 1. Februar, vorgesehen. Tags zuvor soll das Wahlergebnis amtlich festgestellt werden. Während seine Tätigkeit bei der Bundeswehr in diesem Moment endet - und zwar genauso lange, wie er Bürgermeister in Altusried bleibt -, ist Bonebergers Geschichte in Rohrdorf noch nicht zu Ende erzählt. Wie angekündigt, will er sich in den kommenden Monaten bis zur Kommunalwahl am 9. Juni um die Isnyer Ortschaft kümmern.

Er sei schließlich für fünf Jahre gewählt, betonte Boneberger am Montag noch einmal: „Das ist mir wichtig.“ Für den Ort, für die Bevölkerung und für seine Mitarbeiter. Auf Boneberger kommt so nicht zuletzt noch die Bürgerversammlung zu, in der die Kandidaten für die Ortschaftsratswahl aufgestellt werden sollen. Die Doppelbelastung sieht er aber gelassen. „Da finden wir eine gangbare Lösung“, ist sich Boneberger sicher.