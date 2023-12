Führung durch Hechelmann-Ausstellung an Weihnachten

Die Kunsthalle im Schloss Isny bietet am zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, um 15 Uhr eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung des Isnyer Künstlers Friedrich Hechelmann, die Kunsthalle im Schloss und das Abthaus an. Im neuen Ausstellungsraum Weißes Gewölbe präsentiert Friedrich Hechelmann Weiße Bilder aus Licht und Schatten geboren“. Die Teilnahme an der Führung kostet zehn Euro, ermäßigt 8,50 Euro.