Der frühere Beurener Pfarrer Konrad Prinz hat vor wenigen Tagen seinen 90. Geburtstag gefeiert. Um dem Jubilar zu gratulieren, kam auch die stellvertretende Bürgermeisterin Sibylle Lenz ins Altenhilfezentrum St. Elisabeth am Schultesberg in Isny und brachte Blumen und Glückwünsche.

Der aus Gottrazhofen stammende Konrad Prinz ist seiner Heimat stets sehr verbunden geblieben, auch wenn ihn seine göttliche Aufgabe und der Dienst für den Herrn lange Zeit hinaus in die Welt führte. Die katholische Priesterweihe erhielt er im Jahr 1959 in Leutkirch, zuvor hatte er in Tübingen und München studiert.

Seine Stationen als Pfarrer waren Tuttlingen, Burgrieden, Albstadt, Wurmlingen, Fluorn und schließlich Beuren. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Jubilar die schöne und exponiert auf einem Hügel stehende Wurmlinger Kapelle, die weit über die Tübinger Region hinaus bekannt und ein beliebtes Touristenziel ist.

Schwester Dora war lange seine Haushälterin

In der Isnyer Ortschaft Beuren, seiner letzten Station als aktiver Pfarrer, verkündete Prinz von 1995 bis 2005 die Botschaft des Herrn. Nach dem Eintritt in die Pension lebte Prinz einige Jahre in Hinznang. Dort und auch zuvor war er stets von seiner Schwester Dora als Haushälterin begleitet worden. Als sie vor zehn Jahren starb, zog der Pfarrer in Rente ins Betreute Wohnen nach Isny. Inzwischen lebt er gut versorgt im AHZ St. Elisabeth am Schultesberg.

Dort feierte Konrad Prinz im Kreise von zwei Geschwistern und deren Familien in der vergangenen Woche seinen Ehrentag. Die Glückwünsche und einen Blumenstrauß der Stadt und des Bürgermeisters bekam er am vergangenen Dienstag von der stellvertretenden Bürgermeisterin Sibylle Lenz überbracht. Mit dabei hatte sie auch eine Urkunde des baden-württembergischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann.