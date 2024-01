Früchte Jork für Deutschen Fachkräftepreis nominiert

Früchte Jork gehört beim Deutschen Fachkräftepreis zu den Nominierten in der Kategorie Digitale Ansätze. Wie aus einer Pressemiteilung hervorgeht, macht die Bundesregierung mit dem Wettbewerb Erfolgsgeschichten zur Fachkräftesicherung in sieben Kategorien sichtbar.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs werden im Rahmen der Preisverleihung am 26. Februar in Berlin ausgezeichnet. „Durch die Nominierung sind wir als Früchte Jork in unserem Kurs bestärkt, unser Engagement für die Fachkräftesicherung im Bereich Lagerlogistik weiter voranzutreiben“, so Personalleiter Klaus Butscher.