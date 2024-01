Freie Wähler Isny werben um Kandidaten

Die Bürgermeisterwahl und der Jahreswechsel liegen hinter dem politischen Isny, nach einer kurzen Verschnaufpause geht jetzt der Blick in Richtung Kommunalwahl im Juni. Alle Fraktionen sind noch auf der Suche nach Kandidaten, um ihre Liste zu füllen. Dafür wird kräftig die Werbetrommel gemacht. Die Freien Wähler luden dazu zum offenen Austausch in den großen Sitzungssaal ins Rathaus ein.

Dass die 22 Sitze im Isnyer Gemeinderat, um die es am Sonntag, 9. Juni, bei der Kommunalwahl gehen wird, umkämpft sein werden, liegt auf der Hand. Neben den vier Fraktionen, die aktuell Vertreter in dem zentralen Gremium haben, schickt sich mindestens die FDP an, auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen - und womöglich kommt sogar noch die AfD um die Ecke. Dementsprechend intensiv und offensiv wird um Kandidaten geworben. Die FW etwa - als mit Abstand stärkste Fraktion durchaus selbstbewusst unterwegs - taten dies am Mittwochabend mit einem offenen Austausch und fünf Leitfragen, die in wechselnden Gruppen besprochen werden sollten: Wie tragen wir den Schuldenberg ab? Wo und wie bringen wir neues Gewerbe unter? Isny für Jung und Alt - was braucht unsere Stadt? Wie gestalten wir die Stadt(mitte) grün und klimaresistent? Wie sichern wird die Kinderbetreuung?

Breites politisches Spektrum

Einige Isnyer folgten dem Angebot, sich mit den Funktions- und Mandatsträgern der FW auszutauschen. Alle wichtigen Köpfe waren da: die acht Stadträte, die Vereinsspitze. „Das ist anstrengend“, gab der Fraktionsvorsitzende Rainer Leuchtle unverstellt zu, als er gemeinsam mit den Vereinsvorsitzenden Miriam Mayer und Sebastian Igel erklärte, wie die politische Arbeit funktioniert. Der Austausch, die Zusammenarbeit sei sehr wichtig, um politische Entscheidungen zu beeinflussen. „Von linksgrün bis rechtskonservativ“ seien allen Interessen vertreten, betonte Igel. Wie überhaupt allen es wichtig war, die Unabhängigkeit der des Vereins zu betonen - unabhängig von klassischen Parteizwängen und vor allem: von den Freien Wählern in Bayern. „Mit der Hubsi-Partei haben wir nichts zu tun“, formulierte Igel plakativ und meinte damit den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger.

Hier werde Politik für die Menschen vor Ort gemacht, hier werde an Themen für Isny entlang diskutiert. Genau unter diesem Motto stand denn auch der etwa eineinhalbstündige Austausch an fünf Tischen, an denen jeweils eine der vorgegebenen Fragen besprochen wurde. Mindestens ein Funktions- oder Mandatsträger stand jeweils bereit, um zu moderieren und Ideen aufzunehmen. Blätter und Stifte lagen bereit, damit die Gedanken auch verschriftlicht ihren Platz bekamen. Hin und wieder läutete Igel eine Glocke, mit der alle daran erinnert wurden, auch mal den Tisch zu wechseln, um ein möglichst breites Stimmungsbild zu bekommen.

Am Ende wurden nach und nach die Ergebnisse und Anregungen zusammengefasst und präsentiert. Worauf es den FW an diesem Abend aber besonders ankam, machte Stadtrat Gebhard Mayer, als er alle Anwesenden, aber gerade die jungen Interessierten, dazu aufforderte, sich für die Wahl aufstellen zu lassen. Mitgliedsanträge für den Verein und Absichtserklärungen für die Kommunalwahl lagen dazu bereit.