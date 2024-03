Freie Wähler Isny untermauern Führungsanspruch

Die Freien Wähler aus Isny gehen mit einer übervollen Kandidatenliste in die Kommunalwahl. Zu den 22 Namen, die die Liste eigentlich komplettieren, kommen sogar noch zwei Ersatzkandidaten. Die acht aktuellen FW-Stadträte treten allesamt wieder an.

Vor fünf Jahren haben die FW in Isny die anderen Fraktionen weit hinter sich gelassen. Seit der Kommunalwahl 2019 ist die FW-Fraktion acht Mitglieder stark, die anderen drei Fraktionen (CDU, SPD, Grüne) haben jeweils nur vier Vertreter in dem Gremium. Diesen Führungsanspruch haben die FW nun mit der Nominierung ihrer neuen Liste für die Wahl am Sonntag, 9. Juni untermauert.

Fraktion tritt geschlossen wieder an

Nicht nur, dass die bisherigen Stadträte Sibylle Lenz, Miriam Mayer, Wolfgang Dieing, Gebhard Mayer, Rainer Leuchtle, Stefan Stehle, Claus Zengerle und Christoph Kempe wieder antreten. Zu diesen bekannten politischen Gesichtern gesellen sich auch viele weitere aussichtsreiche Kandidaten, die in der Stadt und in den Dörfern bekannt sind. Dementsprechend euphorisch fielen die Reaktionen am Dienstagabend bei der Nominierungsversammlung aus.

„Wir sind unglaublich gut aufgestellt“, sagte etwa Gebhard Mayer, der seit 30 Jahren dabei ist und davon die längste Zeit Fraktionsvorsitzender war. Er erinnerte daran, wie die FW über die Jahre an Fraktionsmitgliedern zugelegt hätten. Gestartet mit drei Räten, weit hinter der mit absoluter Mehrheit regierenden CDU habe sich die Fraktion nach vorne und bis an die Spitze vorgearbeitet.

Intensive Kandidatenwerbung

„Ich bin überzeugt, dass wir das auch nach der Wahl sind“, kommentierte Mayer die Tatsache, dass die FW mit ihren Sitzen deutlich vor der politischen Konkurrenz liegen. Auch die Vereinsvorsitzende Miriam Mayer zeigte sich völlig begeistert: „Ich finde fast keine Worte.“ Sie erinnerte an die zurückliegenden Monate, in denen intensiv um Kandidaten geworben worden sei.

Dass es gelungen sei, die Liste zu füllen und sogar noch zwei Ersatzkandidaten zu haben, sei „einfach großartig“. Sie sehe das als Bestätigung für die Arbeit, die der Verein und die Fraktion leiste. Sie dankte allen, die zur Kandidatur bereit sind, sich dieser demokratischen Wahl zu stellen und Gesicht zu zeigen.

Zeit für neue Gesichter

Wie gewohnt, betonten die FW-Mitglieder in vielen Wortbeiträgen ihre Unabhängigkeit von Parteipolitik. Im Gegensatz zu CDU, SPD, Grüne und FDP gehe es bei den FW konkret um die Menschen und die Persönlichkeiten, sagte etwa Wolfgang Dieing, der die Versammlung leitete.

Die Liste der Freien Wähler in Isny Klaus Bühler, Wolfgang Dieing, Sebastian Graf, Monika Groß, Moritz Halder, Hermann Hengge, Iris Herrmann, Sebastian Igel, Andrea Karpf, Frank Kastl, Christoph Kempe, Lukas Kling, Sibylle Lenz, Rainer Leuchtle, Gebhard Mayer, Ian Mayer, Miriam Mayer, Ricarda Mayer, Patryk Molski, Maximilian Petzel, Stefan Stehle, Claus Zengerle sowie die Ersatzkandidaten Leon Groß und Alexander Ihler.

Ihn bestätigte etwa Kandidatin Iris Herrmann: „Ich finde es gut, dass ich hier eine freie Meinung haben kann.“ Dieing, Gebhard Mayer, Leuchtle und Lenz unterstrichen ihre Erfahrung im Amt, freuten sich aber gleichzeitig, dass viele junge Kandidaten dabei sind. Wie deren Blickrichtung ist, machte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Sebastian Igel deutlich: „Es wird Zeit, neue Gesichter in die Stadtpolitik zu bringen.“

Kandidaten in den Ortschaften

Neben vielen Kandidaten aus der Stadt Isny haben die FW auch in jeder der vier Ortschaften mindestens einen Kandidaten aufgestellt: Sebastian Graf und Hermann Hengge in Beuren, Leuchtle in Großholzleute, Kempe in Rohrdorf, Zengerle und Patryk Molski in Neutrauchburg. Besonders interessant ist die Personalie Hengge. Der Beurener war bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren für die CDU angetreten, hatte den Einzug in den Gemeinderat allerdings verpasst.

Seither war er aber erster Nachrücker für die Christdemokraten. Da in dieser Woche Silvia Ulrich aus gesundheitlichen Gründen von allen Ämtern zurückgetreten ist, zieht Hengge ins Gremium ein und wird am Montagabend während der öffentlichen Sitzung im Rathaus verpflichtet. Dort bleibt er allerdings nur bis Juni - zumindest für die CDU.