Die Freien Wähler Isny haben sich gegen eine Namensänderung ausgesprochen. Per Mitgliederbefragung war zuletzt geklärt worden, ob sich der unabhängige Verein durch solch einen Schritt klarer von der Partei abgrenzen sollte. Nun bleibe der etablierte Name erhalten, teilte der Vorstand nach der Mitgliederversammlung mit. Geändert werden soll dagegen das Logo.

Die Mitgliederversammlung der Freien Wähler Isny fand im Energiehaus am Gymnasium statt. Nach der Vorstellung des Energiehauses durch den verantwortlichen Lehrer David Amann und den formellen Tagesordnungspunkten, wie dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstandes rund um Miriam Mayer, Sebastian Igel und Stefan Stehle, wurde, auch im Hinblick auf die Diskussion im Kreistag, die mögliche Namensänderung diskutiert.

Gegen Steuererhöhungen ausgesprochen

Um sich gegenüber der Partei Freie Wähler klarer abzugrenzen, hatte sich bei einer Online-Abstimmung im Frühjahr 2023 die Mehrheit des Vereins zwar dafür ausgesprochen, das Auftreten (Logo und Design) abzuändern, aber den etablierten Name zu behalten. Außerdem solle „nach außen zukünftig noch klarer kommuniziert werden, dass die Freien Wähler Isny ein parteiunabhängiger Verein für Kommunalpolitik in Isny und den Ortschaften ist. Lokal engagiert, werden hier die Interessen der Isnyerinnen und Isnyer im Gemeinderat vertreten“, heißt es in der Mitteilung.

Im offenen Austausch sei es im Anschluss um die angespannte Isnyer Haushaltssituation gegangen. Einig gewesen seien sich alle Anwesenden, „dass die von den Stadträten der Freien Wählern getragenen großen Investitionen der Vergangenheit (unter anderem Marktplatz und Schulen) und die anstehenden Aufgaben (insbesondere Kindergärten) für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt entscheidend sind und waren“. In Zeiten einer wirtschaftlich unsicheren Entwicklung gelte es aber, Haushaltsdisziplin zu wahren.

„Erhöhungsorgien“ der anderen Fraktionen bremsen

Hierbei seien Steuererhöhungen zur Gegenfinanzierung kritisch diskutiert worden. Insbesondere die anwesenden Unternehmer betonten, dass neben den schwierigen Bedingungen in Deutschland sowie den „natürlichen“ Isnyer Wettbewerbsnachteilen wie fehlender Bahn- oder Autobahnanschluss nicht auch noch die höchsten Steuern in der Region dazukommen dürften. Daher gebiete es sich, zuerst alle Sparpotenziale zu heben, städtische Gebühren nach dem Verursacherprinzip zu prüfen und bei den Steuern, die von anderen Fraktionen schon lange geäußerten „Erhöhungsorgien“, zumindest zu bremsen.

Überzeugt waren die anwesenden Mitglieder, dass langfristig gesunde Stadtfinanzen nur über eine gut laufende Wirtschaft erreicht werden könnten. Unterstrichen wurde daher, wie wichtig die Unterstützung für die Betriebe vor Ort sei. Für die Erweiterung von Firmen fand sich eine breite Unterstützung. Eine nachhaltige, sprich Landschaft- Umwelt und Menschenschonende, Entwicklung müsse dabei aber gewährleistet werden. So wurden bei der vom Verein organisierten Veranstaltung „Gewerbeflächen: Zwischen Flächensparen und Unternehmenswünschen: Wie kann Isny sich intelligent weiterentwickeln?“ Wege hierfür skizziert.

Stärkung der heimischen Firmen

Einen weiteren Akzent konnte der Verein mit dem Ausflug zum Mitarbeiterparkhaus von Hochland setzen, für welches sich auch im Gewerbegebiet Achener Weg stark gemacht werde. Der Fraktionsführer der Freien Wähler im Gemeinderat, Rainer Leuchtle, betonte, wie wichtig, neben der Stärkung der heimischen Firmen, auch die Ansiedlung neuer zukunftsfähiger Unternehmen für Isny sei.

Im letzten Tagesordnungspunkt beschäftigte sich der Verein mit den Kommunalwahlen im kommenden Juni. Hier zeichne sich „auch für die kommende Wahl eine ausgewogene Liste mit erfahrenen Stadträten und neuen Gesichtern ab“, hieß es in der Mitteilung weiter. Außerdem würden die Freien Wähler in den kommenden Wochen intensiv um weitere engagierte Kandidaten werben, die Lust haben, an den lokalen Herausforderungen und Chancen mitzuarbeiten.