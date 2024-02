Frau von Unbekanntem unsittlich berührt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 23.20 Uhr im Schwanenweg eine 18-Jährige unsittlich berührt. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Supermarkts dabei, ihr Fahrzeug zu beladen, als der Täter sich von hinten näherte und ihr an das Gesäß fasste. Die 18-Jährige schrie sofort, was den etwa 180 bis 185 Zentimeter großen Mann, der schwarz gekleidet war und eine Kapuze ins Gesicht gezogen hatte, in die Flucht schlug. Eine Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos. Die Ermittler des Polizeipostens Isny bitten unter der Telefonnummer 07562/976550 um Hinweise zum Täter, der von schlanker Statur gewesen sein soll.