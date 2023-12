Fotoshow zeigt Eindrücke von Wanderreise durch Patagonien

„Patagonien - Südamerika pur“ ist der Titel einer digitalen Fotoshow von und mit Rupert Barensteiner, die am Samstag, 30. Dezember, im Paul-Fagius-Haus gezeigt wird. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr, keine Platzreservierung. Der Eintritt ist frei, es ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des Grundschulfördervereins der Grundschule am Rain in Isny.

Die Besucher der Fotoshow von Rupert Barensteiner können eine Unternehmung nachverfolgen bei der auch mehrere Isnyer dabei waren. Fotoaufnahmen und ein Livekommentar geben Einblick in eine Wanderreise vom Februar 2023. Es wird von wunderbaren Erlebnissen, aber auch von den Herausforderungen der Touren durch die Bergwelt in Patagonien berichtet. Der Vortragende nimmt mit seinem Kommentar die Besucher der Fotoshow mit auf Trekkingtouren von El Chalten aus zum Cerro Torre, zur Laguna Capri und zum Fitz Roy. Die anspruchsvollste Bergtour erleben die fünf mitreisenden Bergler des DAV Isny dann allerdings im Nationalpark Torres del Paine in Chile.

Neben den Bergtouren geht es auch in den Feuerland-Nationalpark und die südlichste Stadt der Welt, nach Ushuaia. Auf der Halbinsel Valdez bekommt man bei Seehunden, Seelöwen, Guanakos und Pinguinen noch einen anderen Eindruck von der Tierwelt in Südamerika.