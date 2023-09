Forderer wird Vizemeister im BW-Pokal

Christian Forderer vom MSC Isny hat durch einen siebten Platz beim Gerstetter Motocross seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung der baden-württembergischen Motocross-Pokal-Open verteidigt. In der Königsklasse MX1 feierte er damit erstmals den Vizetitel.

Schon am 16. und 17. September nahm Christian Forderer, Fahrer des „Werthmann Racing Team by Mefo Sport“, erfolgreich an zwei Rennveranstaltungen des MSC Wieslauftal teil. Dort fand das 61. Rudersberger Motocross, zusammen mit der Seitenwagenweltmeisterschaft, statt.

Am Samstag startete Forderer in der MX National Solo Open. Aus organisatorischen Gründen fiel das Zeittraining aus und die Startaufstellung erfolgte mit der Platzierung des freien Trainings. Somit hatte der 450er-KTM-Pilot den fünften Startplatz bei 26 Fahrern. Eine Schrecksekunde erlebte Forderer nach dem Startgatter: ein Plattfuß am Hinterrad. Obwohl er gut aus dem Startgatter kam, war es schwierig, die Geschwindigkeit und die Sprünge der ersten schnellen Fahrer zu halten. Am Ende belegte Forderer den sechsten Platz. Besser lief es dann im zweiten Lauf. Forderer holte sich mit dem vierten Platz in diesem Lauf auch den vierten Gesamtrang in der Tageswertung.

Einen Tag später traten die schnellsten Fahrer Baden-Württembergs im Pokal-Open gegeneinander an. Im Zeittraining fuhr Forderer die zweitschnellste Zeit. Nach einem guten Start fuhr Forderer an der Spitze mit und sah die Zielflagge auf Platz drei. Im zweiten Lauf kam er als Drittplatzierter um die Startkurve und konnte an der Dreierspitze gut mithalten. Laufrang drei sowie der dritte Gesamtrang bedeuteten den zweiten Platz in der Meisterschaftstabelle der baden-württembergischen Motocross-Pokal-Open.

Eine Woche später verfolgten beim Internationalen 48. Ger-stetter Motocross zahlreiche Zuschauer die Rennen. Dort wollte der Fahrer vom MSC Isny seinen zweiten Platz im letzten Lauf der Meisterschaft verteidigen. Forderer wurde hinter drei Gastfahrern aus der Masterszene in der MX1-Klasse bei 46 Startern Siebter. Er erhöhte damit seinen Punktestand auf den Drittplatzierten weiter und wurde nach acht Rennveranstaltungen Vizemeister beim BW-Pokal-Open mit 22 Punkten Vorsprung.

Forderer steigerte sich in der laufenden Saison konditionell und fahrerisch kontinuierlich, punktete mit guten Ergebnissen und beendete sein erstes Motocrossjahr in der Klasse MX1 als Vizemeister bei den baden-württembergischen ADAC/DMV Motocross-Pokal-Open. Für Forderer ist es der sechste Titel in der Landesmeisterschaft in Baden-Württemberg. Dreimal erreichte Forderer den Meistertitel in der Jugendklasse, einmal wurde er Vizemeister und einmal Meister in der 125er-Juniorenklasse und nun in diesem Jahr holte er erstmals in der Königsklasse MX1 den Vizetitel.