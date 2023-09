Auch mehr als sieben Jahrzehnte nach der Gründung gehört Gardinia Home Decor zu den großen Unternehmen in Isny. Die Firma, die Gardinentechnik und Sonnenschutzsysteme herstellt, hat zwar ein paar schwierigere Jahre hinter sich, zuletzt stabilisierte sie sich aber wieder ‐ trotz der Corona-Pandemie. Dementsprechend zufrieden und optimistisch präsentierten sich die Geschäftsführer am vergangenen Mittwoch in der Betriebsversammlung.

Als Sven Heidemann Ende 2019 bei Gardinia vom Prokuristen zum Geschäftsführer und damit an die Seite seines Vaters Reinhard Heidemann aufstieg, war das der zweite wichtige Schritt, den die Isnyer Firma innerhalb weniger Wochen zu verkünden hatte. Kurz zuvor, im November, hatte die Familie Heidemann bereits die Anteile des niederländischen Konzerns Hunter Douglas zurückgekauft.

Somit durfte sich Gardinia wieder zu 100 Prozent als Familienunternehmen fühlen, wie sie es seit der Gründung im Jahr 1950 durch Adolf Wälder und Gebhard Klein die längste Zeit gewesen war. Es sei ein „logischer Schritt und eine Herzenssache“ gewesen, erklärte Sven Heidemann, der bereits seit zehn Jahren im Unternehmen tätig war, damals.

215 Mitarbeiter am Standort Isny

Knapp vier Jahre später sieht er das immer noch so, auch wenn die zurückliegende Zeit wegen der Coronakrise keine einfache gewesen sei. Jedoch hätte Gardinia die Einschränkungen und Auflagen ab Frühjahr 2020 ganz gut weggesteckt. „Wir sind in Summe gut aus der Krise herausgekommen“, sagt Sven Heidemann. Seine Behauptung untermauert er mit Zahlen: Vor Corona hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben etwa 220 Mitarbeiter am Standort Isny, heute seien es 215.

Die Zahl schwanke immer mal wieder leicht, ebenso der Umsatz. Dieser befinde sich zwar nicht ganz, aber doch fast auf dem Niveau, das vor der Pandemie war, sagt Heidemann. 2019 belief sich der Umsatz demnach auf 120 Millionen Euro, aktuell stünden etwa 100 Millionen Euro zu Buche. Diese Zahl verkündete er am Mittwoch bei der Betriebsversammlung, in der er und Vater Reinhard optimistisch in die Zukunft blickten.

Eigentlich haben wir in der Pandemie leicht zugelegt, sagt Sven Heidemann.

Bekenntnis zu beiden Standorten in Deutschland

Was in der Gerüchteküche in Isny über Gardinia häufig gesprochen werde, erreiche auch ihn, sagt Sven Heidemann. Doch an den Befürchtungen, am Stammsitz könnten die Lichter ausgehen, gar ein kompletter Umzug ins nördlich von Bielefeld gelegene Bünde ‐ der Heimatregion der Heidemanns ‐ erfolgen, sei absolut nichts dran. In Bünde hat Gardinia seit vielen Jahren eine zweite Niederlassung.

Etwa 40 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Produziert wird dort nicht. Viel eher läge da nahe, dass diese irgendwann ins Allgäu abgezogen würden. Aber auch das sei kein Thema. „Wir bekennen uns fest zu beiden Standorten“, sagt Sven Heidemann. Klar unterstreicht er die Bedeutung Isnys für Gardinia, auch wenn seit acht Jahren die Rolloproduktion nach Polen ausgelagert ist.

Nicht zuletzt diese Umstrukturierung ließ 2015 die Anzahl der Mitarbeiter in Isny schrumpfen. Durch die einschneidende Veränderung fielen mehrere Dutzend der damals 370 Angestellten weg. Mit etwas mehr als der Hälfte hält sich Gardinia Home Decor seither immerhin stabil am Markt ‐ was vor allem Deutschland und Osteuropa bedeutet. Tag für Tag gingen etwa 3000 Pakete in Lastwagen vom Firmengelände, erklärt Betriebsleiter Thomas Riedmüller. In ihnen steckten bis zu 7000 verschiedene Produkte, die Gardinia im Angebot habe.

Onlinehandel ausgebaut

Abnehmer der Ware sind vor allem Baumärkte. Immer wichtiger würde aber auch der Bereich E-Commerce, erklärt Sven Heidemann. Der Onlinehandel sei schon vor Corona immer mehr in den Fokus gerückt. Durch die Pandemie sei er dann auf einmal fast schon überlebensnotwendig gewesen. Als überall in den Geschäften die Türen schließen musste, funktionierte immerhin das Internet noch. Und wie. Zwischenzeitlich machte dieser Bereich ein Viertel des Gesamtgeschäfts aus. „Das hat viel kompensiert“, erinnert sich Heidemann an die zurückliegenden Jahre.

Wie viele andere Firmen ist auch Gardinia in der Coronapandemie dazu übergegangen, die Lagerbestände auszuweiten. Weil Vorlaufzeiten ausgedehnt wurden, Lieferketten hier und dort zeitweise nicht funktionierten und die Unsicherheit dadurch größer wurde, füllten sich in Isny die Regale. Weil auf dem Firmengelände dadurch sogar der Platz ausging ‐ teilweise lagert Ware dort sogar auf Freiflächen im Bereich, in dem die Lastwagen beladen werden –, mietete sich Gardinia im nahen Leutkirch sogar eine Fläche von etwa 4000 Quadratmetern dazu.