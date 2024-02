Die Pläne für den Neubau einer Logistikhalle nehmen bei der Firma Blaser Group in Isny konkretere Formen an. Im Gemeinderat wurde am Montagabend weiter über das Vorhaben diskutiert. Dabei wurde auch klar, dass Blaser in der Zwischenzeit wegen der Platzprobleme am Standort Ziegelstadel die leer stehenden Hallen der insolventen Firma AllgäuDruck angemietet hat.

Die Firma Blaser Group als einer der größten Arbeitgeber in Isny ist in den vergangenen Jahren ordentlich gewachsen und hat deshalb vermehrten Platzbedarf. Abhilfe schaffen soll eine neue Logistikhalle, die das Unternehmen auf einer in Richtung Kleinhaslach an das Firmengelände angrenzenden Wiese errichten will. Nachdem im vergangenen Oktober die Pläne erstmals im Gemeinderat öffentlich besprochen worden waren, fand zwischenzeitlich ein Termin von Stadtverwaltung, Planungsbüro Sieber und Blaser statt, um das Vorhaben vor Ort zu besprechen.

Nach diesem Termin gab es eine wesentliche Änderung zu den Ursprungsplänen: Von einer Erweiterung des bestehenden Parkplatzes in die Waldfläche hinein und der Errichtung eines Parkhauses wird abgesehen. Nun sollen nur noch Parkplätze entlang eines elf Meter breiten Verbindungswegs zwischen den bereits bestehenden beiden Parkflächen entstehen. Der Wald soll davon unberührt bleiben.

Walcker-Hallen als „absoluter Glücksgriff“

Die städtische Baurechtsexpertin Andrea Käser, unterstützt von Mitarbeitern des Büros Sieber, erklärte im Gemeinderat den Sachverhalt und stellte erneut, wie im Oktober schon, einen Entwurf vor, wie der Neubau und seine Umgebung nach dem Willen der Firma aussehen sollen. Für die Blaser Group war Daniel Schulz, Bereichsleiter Logistik, in der Sitzung anwesend. Wirklich neu war vor allem, dass das Unternehmen wegen der Platzprobleme, die die neue Halle beseitigen sollen, sich mit der Anmietung der leer stehenden AllgäuDruck-Hallen behelfen will. Das sei ein „absoluter Glücksgriff“, sagte Schulz.

Eine ausführliche Auskunft über die Pläne der Firma Blaser Group gab Kommunikationsleiterin Alexandra Berton auf Nachfrage von Schwäbische.de. Demnach investiere die Blaser Group „trotz aktuell herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen weiterhin am Standort in Isny“. Neben der geplanten Erweiterung des Standorts Ziegelstadel gehöre auch die Konsolidierung diverser Außenstandorte dazu. Hier habe die Blaser Group in einem ersten Schritt die Räumlichkeiten von AllgäuDruck angemietet. Der Start der Nutzung sei für das zweite Quartal 2024 geplant.

Langfristige Entwicklungsplanung

Durch die Zusammenlegung der Außenstandorte spare die Blaser Group „erhebliche Transportwege, logistischen Mehraufwand und gleichzeitig die damit verbundenen CO₂-Emissionen ein“, schreibt Berton. Außerdem würden die Voraussetzungen für den perspektivisch höheren Flächenbedarf, der sich durch das „kurzfristige Insourcing von Dienstleistungen und die Nutzung neuer, nachhaltigerer Produktionstechnologien“ ergebe, geschaffen. Der Standort an der Neutrauchburger Straße 26 solle somit „die kurzfristigen Flächenbedarfe aus Logistik und Produktion absichern“.

Da die Blaser Group weiterhin an diversen Zukunftsthemen im Bereich Produktion, Montage und Logistik arbeite, die entsprechende Flächenbedarfe generierten, sei die Entwicklungsplanung des Standortes Ziegelstadel davon nicht betroffen und werde wie geplant weiterverfolgt.