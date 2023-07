Seine tiefe Verbundenheit mit der Freiwilligen Feuerwehr Isny hat Albert Morgen bis zuletzt ganz selbstverständlich gezeigt. Am Kinderfestsonntag lief er mit seinen Kameraden im Spielmannszug beim Festzug durch Isny. Wenige Tage später starb der Ehrenkommandant völlig überraschend im Alter von 69 Jahren.

Die Nachricht von Albert Morgens Tod ließ seine Feuerwehrkameraden zügig im Feuerwehrhaus zusammenkommen. Es gab eine Schweigeminute im Innenhof, die Fahnen wurden auf Halbmast gesetzt. Für einen letzten Gruß an den Ehrenkommandanten wurden Fahrzeuge aus der Garage gefahren und die Sirenen angestellt. Kreisbrandmeister Oliver Surbeck und der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Michael Otto ordneten an, alle Fahrzeuge im Landkreis mit Trauerflor zu versehen.

15 Jahre lang als Stadtbrandmeister in der Verantwortung

Die große Feuerwehrfamilie hat ein verdientes Mitglied verloren, dessen Leben der Feuerwehr galt. Albert Morgen trat 1975 in die Feuerwehr Isny und ihren Spielmannszug ein. In den folgenden Jahrzehnten reihte sich Ausbildung an Ausbildung, Beförderung folgte auf Beförderung — bis er 1998 zum Stadtkommandant und Kommandant der Gesamtfeuerwehr gewählt wurde.

15 Jahre lang war Morgen als Stadtbrandmeister in der Hauptverantwortung für die Isnyer Feuerwehrkameraden. In diese Zeit fielen der große Anbau des Feuerwehrgerätehauses, das neue Feuerwehrhaus in Menelzhofen, die Eröffnung des Felderhaldetunnels und den damit verbundenen ganz neuen Herausforderungen für die Feuerwehr sowie zahlreiche Anschaffungen von neuen Fahrzeugen. Wenige Monate, bevor Morgen sein Amt an Markus Güttinger weitergab, erlebte er noch einmal ein großes Highlight. Gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Magenreuter holte er die neue Drehleiter in Ulm ab.

Weit über die Stadt hinaus bekannt

Bei Morgens Verabschiedung im Frühjahr 2013 erinnerte sich Magenreuter auch an die Fahrt wenige Monate zuvor: „Sie haben bei der Feuerwehr Isny eine Bilanz hinterlassen, die sich sehen lassen kann. Ich weiß, dass das weit über die Stadt Isny hinaus strahlt. Sie geben ein wohl bestelltes Haus und eine hervorragend ausgebildete und kameradschaftliche Truppe an Ihren Nachfolger weiter. Sie haben mir, als wir die neue Drehleiter bei Magirus in Ulm abgeholt haben, gesagt: Einen besseren Zeitpunkt für die Abgabe des Kommandantenamtes kann ich mir nicht vorstellen.“

Für seine Verdienste wurde Albert Morgen bei seiner Verabschiedung zum Ehrenkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Isny ernannt, ebenso zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbands Ravensburg. Diese Auszeichnung zeigte das hohe Ansehen, das Morgen auch außerhalb Isnys hinaus genoss, weil er schon früh weit über die Grenzen der Stadt hinaus dachte. Seit 1983 war er zum Beispiel einer der ersten Kreisausbilder für Truppmann und Truppführer. Hervorzuheben ist auch, dass er im Jahr 2002 mit einigen Kameraden bei der Hochwasser–Katastrophe in Altenberg im Erzgebirge half. Daraus entstand ein bis heute andauernder Kontakt der Isnyer mit der dortigen Wehr.

Bürgermeister würdigt Verdienste

Als der Isnyer Gemeinderat am vergangenen Montagabend im Rathaus zusammenkam, begann die Sitzung mit einer Schweigeminute für den verstorbenen Albert Morgen. Bürgermeister Magenreuter würdigte Morgens Verdienste und bat alle Anwesenden, sich im stillen Gedenken zu erheben. Abschied vom Ehrenkommandanten nimmt Isny am Freitag, 14.30 Uhr, mit einem Trauergottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Maria. Anschließend findet die Beerdigung auf dem städtischen Friedhof statt.