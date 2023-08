Soll der Marktplatz in Isny autofrei werden? Während Politik und Stadtmarketing eine Studie anstrengen, um dieser Frage nachzugehen, haben die Familientreffs des Kinderschutzbunds und des Familienzentrums St. Josef ihre Antwort längst gefunden: Die „gute Stube“ Isnys soll ganz bestimmt nicht mehr den Autos gehören. Ihre Meinung zum Ausdruck brachten die beiden Institutionen mit einer Aktion am Montagnachmittag.

Die Redewendung „Abstimmung mit den Füßen“ beschreibt, wenn die Entscheidung eines Menschen an seiner Fortbewegung abgelesen werden kann. Leicht abgeändert war das, was am Montagnachmittag auf dem Marktplatz in Isny zu sehen war, also eine Abstimmung mit kleinen Füßen.

Der Kinderschutzbund unter der Leitung von Angelika Biesinger und das Familienzentrum St. Josef unter der Leitung von Beate Hadwiger hatte wie folgt eingeladen: „Der neue Marktplatz soll kinder– und familienfreundlich werden: Kinder sollen hier toben, laufen, fahren, sitzen und im Wasser spielen können. Deswegen haben Autos hier keinen Platz!“

Menschenkette zeigt den Zusammenhalt

Der Aufforderung kamen am Montag viele Eltern mit ihren Kindern nach, auch Kommunalpolitiker waren zugegen, die im kommenden Jahr darüber entscheiden, ob hier künftig noch Autos fahren dürfen oder nicht. Mit Rollern und Kinderwagen rückten die Familien an und machten sich den Platz zu eigen. Zu Beginn bildeten Groß und Klein eine Menschenkette, die den Zusammenhalt zeigen sollte, um das Fontänenfeld.

Wir sind hier, weil wir deutlich machen wollen, dass wir keine Probephase brauchen, um zu wissen, ob der Marktplatz verkehrsfrei sein soll oder nicht, erklärte Beate Hadwiger kurz die Aktion.

Es sei wichtig, dass die Kinder hier in der Mitte der Stadt einen Platz haben, auf dem sie sich sicher und wohlfühlen können.

Um ihre Wünsche zu unterstreichen, hatten Kinder einige Sprüche wie „Wir wollen keine Autos sehen, sondern sicher auf dem Marktplatz gehen“ auf Plakate geschrieben. Wie es sich für eine richtige Demonstration gehörte, war auch die eine oder andere Trillerpfeife zu hören. Nach dem Ende des kurzen offiziellen Teils zeigten die Kinder dann, wie eine Abstimmung mit nassen Füßen geht — und sprangen vergnügt kreuz und quer durchs Fontänenfeld.