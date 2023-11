Familienkonzert sorgt in Isny für Begeisterung

Der Name „Hexagon“ steht für die sieben Musiker aus Fürstenfeldbruck, deren Leidenschaft „Percussion“ ist. Deshalb nennen sie sich Hexagon Percussion. Am Sonntag gastierten die Herren mit ihrem Familienkonzert im Kurhaus im Park in einem ausgebuchten großen Saal. Das im Rahmen der Kulturreihe „Zwischentöne“. Percussion auf allem, was man schlagen kann, ist ihre Devise und die haben sie rund zwei Stunden lang in die Tat umgesetzt. Von Marimba und Xylophon bis zu Snear Drum und Handpan hatten sie so ziemlich alles an traditionellem Schlagwerk dabei und eben noch viel mehr.

Schwarzes Outfit, weiße Hosenträger und Propeller um den Hals ‐ so betraten sie die Bühne und legten los. Sofort war klar, dass dieser Nachmittag ein besonderer für alle wird ‐ vom Kleinkind bis zu den Großeltern. Dieses Ensemble in der aktuellen Besetzung mit Kilian Rüfer, Martin Spicker, Ian Proksch, Stefan Bergmair, Nico Hüttel und Moritz Thalmayr unter der musikalischen Leiter von Christopher Fellinger beherrscht das Multitasking aus dem Effeff. Sie scheuen sich vor so gut wie nichts, so lange es sich nur um brauchbares, will heißen Rhythmus fähiges Material handelt.

Der Kalender ist mehr als gut gefüllt

Gab sich der hochenergetische Auftakt an diesem Nachmittag fast noch klassisch mit Schlagzeug, Marimba und Xylophon, stiegen sie sogleich in ihre besondere und damit eigenwillige Instrumentenkunde ein. Da hinten versteckt und für das Publikum nicht sichtbar stehe ein Instrument mit kleinen Holzplättchen, das an einen Computer angeschlossen sei. Inszeniert haben sie auf dem Wege das in den 80er Jahren von Achim Reichel geschriebene Lied auf die Havarie der „Exxon Valdez“. Dreh- und Angelpunkt dieser Combo ist der Münchner Schlagzeuglehrer Fellinger, bei dem die einstigen Gründungsmitglieder Unterricht erhielten.

Bei den ersten Treffen ließ er sie auf Blecheimern, Fässern, Bremstrommeln, Metallplatten und anderen ominösen Gerätschaften hantieren. Das, um deren Zusammenspiel zu forcieren. Bis hin zu ersten Konzertauftritten ab 2008. Längst ist ihr Eventkalender mehr als gut gefüllt. Was sie über die Percussion hinaus ebenso verstehen, ist die Moderation ihrer Performances in humorvoller Weise. Denn wer will schon wissen, ob das Equipment zu ihrem „Drum Table“ wirklich aus 400 Jahre altem Walnussholz besteht und die schwarze Seide aus China stammt statt schlicht und ergreifend aus dem nächsten Baumarkt. Mit „Für euch nur das Beste“ nahmen sie Platz an den langen Tischen und begeisterten mit ihrer „Table Percussion“. Gänzlich ohne Instrument ‐ nur mit Händen und Armen als Rhythmusgeber.

Außergewöhnliche Arrangements

Dass sie vor nichts Halt machen, bewies ihr „Tool Kit“. Bestehend aus orangefarbenen Handwerkskisten inklusive Sägen, Hammer, Bohrer. Mit viel Schwung und ordentlich Karacho entfachten sie einen Drive, der einem ratternden D-Zug gleichkam kurz vor dem Zerfall in alle Einzelteile. Demgegenüber erklangen Standards aus Pop und Latin wie der Ohrwurm „Conga“ von Gloria Estefan oder der Soundtrack „Misirlou“ aus dem Kinofilm „Pulp Fiction“. Nur eben nicht wie gewohnt, sondern in außergewöhnlichen Arrangements. Richtig laut wurde es mit ihrer Drum Line aus sechs so genannten Snear Drums, dazu Timbales, Kuhglocke und Travel Bongos.

Ein Gemisch namens „Oh, yeah“, das einem die Ohren zu dröhnte, aber genauso in das Repertoire der Hexagons gehört. Wie schon gesagt, ihr Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Auch nicht diejenigen vor weißen Gartenhandschuhen, mit denen sie zupfen, winken und klatschen und einen Heidenspaß haben. Mit ihnen das Publikum, das frenetisch applaudierte zu ihrer „Kino“-Session. Wenn sie allerhand Zeug hervorkramen ‐ Popcornbecher, Erdnussdöschen bis hin zu großen Plastiktüten und all ihre Spielfreude herausließen. Dazwischen „einfach mal was Schönes“ auftischten mittels Handpan in Ludovico Einaudis „Una Mattina“.

Es ist eine überaus verführerische Inszenierung, die auf eine immer wiederkehrende Akkordfolge reduziert den Gedanken freien Lauf ließ. Hexagon brillierte mit „Sweat Dreams“ und erweiterte das Repertoire mit „Insomnia“ in Richtung Techno. Einschlafen war bei diesem Stück weniger gefragt, eher noch einmal richtig durchstarten.