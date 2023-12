Familie Scherer übergibt ihren Friseursalon in Isny

Für die Friseurfamilie Scherer aus Isny geht eine Ära zu Ende: Nach 92 Jahren Familienbetrieb geben Hans und Hanne Scherer den Salon in der Bahnhofstraße 15 ab. „Wir haben über zehn Jahre nach einem Nachfolger gesucht - jetzt haben wir endlich eine sehr gute Lösung gefunden“, sagt Hans Scherer, der das Geschäft mit allen Mitarbeiterinnen zum Jahreswechsel an Ramona Blaser übergibt.

Zwei Häuser weiter Richtung Wassertor fing vor 92 Jahren alles an. Damals löste sein Vater Ludwig einen kleinen Salon von der Familie Mayer ab. Friseurmeister Scherer war davor am Theater in Stuttgart beschäftigt. Seine Aufgabe: Perücken einfrisieren, Maske machen, Schauspieler bühnenfertig richten.

So sah es früher in Scherers Salon in Isny aus. (Foto: Archiv )

Über Jahrzehnte gehen Isnyer und Kurgäste in seinem Laden ein und aus. Dabei hat alles mit einer Art Wellnesszentrum angefangen: „Mein Vater hat die ehemalige Hafnerei Herburger gekauft und Wannenbäder eingebaut.“ Alle halbe Stunde seien die Leute gekommen, um zu baden, erinnert sich Hans Scherer an die Anfangszeiten.

Mit Holz, Wurst und Eiern bezahlt

Bezahlt hätten sie in den mageren Jahren oft mit Holz, Eiern oder Wurst. Ludwig Scherer und seine Frau Ottilie bleiben immer zuversichtlich. Sie richteten in dem Friseursalon mit Badeanstalt eine Parfümerie-Ecke ein. Später kommen Kosmetik und Tabakwaren hinzu. „Mein Vater reparierte Puppen und bot seinen Kunden Fußpflege an.“

1977 übergibt er den Salon an seine Kinder. Mit Elan und Geschäftstüchtigkeit starten sein Sohn Hans, der mit 22 Jahren den Meister macht, und seine Tochter Marianne, die für Kosmetik und Verkauf zuständig ist, in die Selbständigkeit. Auch die Geschwister Gertrud, Wolfgang und Margit arbeiten über viele Jahre mit in Scherers Friseursalon. Hanne Scherer machte nach der Heirat 1974 die Gesellenprüfung im Friseurhandwerk und anschließend eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Nach dem Ausscheiden von Schwester Marianne (gestorben 1998) übernimmt sie ihren Part.

„Eine ganze Zeit lang waren im Laden sieben Scherers am Haare schneiden - plus zahlreiche Mitarbeiter“, erzählt Hans. Manche davon lebten bei der Familie im Haus und spielten dort abends in der Stube Karten. „Wir sind sehr dankbar, dass so viele Kunden zu uns kamen - und jedem einzelnen Mitarbeiter für die gute Unterstützung.“

Das Konzept blieb immer gleich

Über Jahre hinweg arbeiteten viele Fachkräfte (anfangs in weißen Kitteln) an über 20 Frisierplätzen vor rosa Rückwärts-Waschbecken. Sie ondulierten (für Wellenfrisuren), machten heiße, lauwarme und kalte Dauerwellen, befestigten Wärmeklammern und trockneten unter modernen Röhrenhauben. Auf das Wickeln folgte die Toupage, später wurde Lufttrocknen modern.

Nur das Konzept bei Scherers blieb immer gleich: „Egal ob glatt oder wellig - die Kundin muss danach auch noch mit ihrer Frisur zurechtkommen“, verrät Friseurmeister Hans sein Credo. Das Geheimnis seines Erfolgs: Qualität der Arbeit, Kompetenz der Mitarbeiter und eine fundierte Aus- und Weiterbildung.

In den 80er Jahren ging mit den Föhnfrisuren die Nachfrage plötzlich zurück. Hans und seine Frau Hanne (Kauffrau, Friseurin und Kosmetikerin) machen trotzdem weiter. Kurz vor der Pandemie erkannte die Familie nach einigen Gesprächen mit Bewerbern, dass der Laden zu groß für eine Übergabe ist. Der Salon schrumpft von 260 auf 120 Quadratmeter, im hinteren Teil zieht eine Ergotherapie Praxis ein.

Am 29. Dezember machen die Scherers jetzt ihren allerletzten Schnitt. Nach 92 Jahren übergibt die Familie den Salon samt Personal an Ramona Blaser - eine Familientradition endet. Auf die Frage, ob die über 70-jährigen Scherers gerne früher aufgehört hätten, folgt einiges Kopfschütteln: „Eigentlich nicht. Uns hat es immer Spaß gemacht. Auch, weil unsere Töchter uns immer gut unterstützt haben.“