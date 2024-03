Fahrzeug wird aufgrund erheblicher Mängel stillgelegt

Weil er während der Fahrt sein Mobiltelefon bedient hat, ist am Montagmorgen der 26 Jahre alte Fahrer eines Kleinlasters auf der B 12 in eine Polizeikontrolle geraten. Das teilt die Polizei mit. Auf den Autofahrer kommen nun ein Bußgeld sowie eine Eintragung in der Verkehrssünderdatei zu. Neben der unerlaubten Handynutzung des Fahrers war auch dessen Lkw in einem desolaten Zustand. Mehrere Risse überzogen die Frontscheibe, die Karosserie wies Roststellen auf und die Reifen waren teils abgefahren. Ein Gutachter bescheinigte dem Fahrzeug später rund drei Dutzend Mängel, die größtenteils nicht unerheblich waren. Der 26-Jährige durfte seine Fahrt folglich nicht fortsetzen, die Fahrzeugschlüssel wurden in Verwahrung genommen.