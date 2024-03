Fahrerflucht nach Parkrempler

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte am Freitag in der Zeit zwischen 6.45 und 12 Uhr einen auf dem Parkplatz beim Isnyer Stephanuswerk in der Maierhöfener Straße geparkten Opel. Am Fahrzeug, bei welchem die komplette rechte Seite beschädigt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, berichtet die Polizei.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, welche den Unfall gegebenenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Leutkirch in Verbindung zu setzen, Telefon 07561/84880.