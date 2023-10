Extrembergesteiger zu Hast im Theatersaal

Der bekannte Extrembergsteiger Hans Kammerlander ist am Samstag, 18. November, zum zweiten Mal in diesem Jahr zu Gast im Theatersaal Rohrdorf. Dieses Mal im Gepäck, seine Erlebnisse vom Manaslu, dem für ihn wohl emotionalsten aller Berge.

Im Gepäck hat Kammerlander dieses Mal die Geschichte eines Berges, der ihm emotional viel abverlangte und dessen Gipfel er niemals erreichte. Getrieben von den zahlreichen Erfolgen und auf der Suche nach immer neuen Extremen kam es am 10. Mai 1991 zu dem schicksalhaften Erlebnis, das dafür sorgte, dass er die Berge mied. Die Expedition an den 8163 Meter hohen Manaslu endete im Desaster: Binnen weniger Stunden verlor Hans zwei seiner besten Freunde: der eine stürzte ab, der andere wurde vor seinen Augen vom Blitz getroffen. 26 Jahre später, im Herbst 2017, kehrte Hans Kammerlander gemeinsam mit einem Filmteam zurück an seinen „Schicksalsberg“. Im Theatersaal Rohrdorf erzählt er in einem packenden Vortrag alles, was in zwei Stunden Kinofilm keinen Raum fand.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Karten sind ab dem 16. Oktober 2023 online unter https://isny.reservix.de erhältlich, über jede Reservix VVK-Stelle sowie in der Ortsverwaltung Rohrdorf, Dorfstraße 11, 88316 Isny ‐ Rohrdorf, Tel. 07562/93696, [email protected].