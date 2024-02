Die evangelische Kirche hat sich im Vorfeld der Gemeinderatssitzung wegen der Norma-Pläne per Brief an die Anwohner gewandt. In dem Schreiben, das Pfarrer Dietrich Oehring am vergangenen Wochenende auch an Schwäbische.de geschickt hat, begründet die Kirche ihre Haltung zu dem Vorhaben des Lebensmitteldiscounters.

Die Anfrage Normas - die auf Vermittlung der Stadtverwaltung zustande gekommen sei -, ob die „Bolzwiese“ als Standort für einen Supermarkt infrage käme, habe „sehr grundsätzliche Debatten ausgelöst“. Einerseits habe die Kirche „bisher immer eher damit gerechnet, dort irgendwann selber (mehrgeschossigen) Wohnraum zu errichten“. Außerdem treffe eine Bebauung ein Quartier, das in den letzten Jahren ohnehin sehr verdichtet worden sei. Schließlich sei „jede Flächenversiegelung heutzutage generell kritisch zu hinterfragen“. Auf der anderen Seite: Norma werde auf jeden Fall neu bauen - wenn nicht hier, dann auf der anderen Seite der Stadt. „Das würde aber bedeuten, dass die vielen genannten Neu-Anwohner, ebenso wie die Bewohner von Stephanuswerk, Sonnenhalde und Flüchtlingsunterkünften, eine wohnortnahe Einkaufsmöglichkeit verlieren“, schreibt die Kirche an die Anwohner.

Es bliebe dann auf dieser Seite der Stadt nur noch Rewe, der jedoch ein anderes Preissegment bediene. Viele würden also weitere Fahrten unternehmen, was ökologisch auch nicht wünschenswert sei, oder wären ohne Auto ganz abgeschnitten. Für die evangelische Hospitalstiftung, in deren Besitz die Wiese ist, wiederum gelte: „Die Flächen, die unsere Vorgänger über 600 Jahre angesammelt haben, sind das Kapital und Arbeitsmittel der Stiftung - werden sie nicht benutzt, entstehen keine Einnahmen, die für wohltätige und gesellschaftliche Aufgaben verwendet werden könnten.“ In der Abwägung all dessen habe der Stiftungsrat mehrheitlich beschlossen, Norma einen Erbpachtvertrag anzubieten. Das Gelände könne damit für einige Jahrzehnte von Norma für den Bau und Betrieb eines Supermarktes genutzt werden, bleibe jedoch im Besitz der Hospitalstiftung.

Die Pachteinnahmen flössen in sozialdiakonische Zwecke, die ja auch in Isny absehbar nicht weniger würden. „Uns ist bewusst, dass diese Pläne für Sie als Anwohner Veränderungen und eventuell auch Einschränkungen bedeuten. Das haben wir bei unseren Abwägungen stets mitbedacht, am Ende aber die genannten Argumente für das Gemeinwesen höher gewichtet. Dennoch werden wir uns im weiteren Planungsprozess natürlich bemühen, solche Härten dort abzufedern, wo wir Einfluss darauf haben“, heißt es in dem Schreiben abschließend, das von Pfarrer Oehring, Hospitalpfleger Dirk Holst, dem Kirchengemeinderatsvorsitzenden Kurt Grillenberger und dem Stiftungsausschussvorsitzenden Wolfgang Stockburger unterschrieben ist.