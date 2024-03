Nach und nach kommen sie aus ihren Winterquartieren zurück und beziehen wieder Quartier in Isny: die Störche. Manche nehmen ihre alten Nistplätze ein, andere wiederum bauen sich neue Nester. Seit einigen Jahren ist dies ein gewohntes Bild.

Vor allem am Festplatz am Rain tummeln sich viele der schwarz-weiß gefiederten Vögel und beginnen mit dem Nestbau. War es doch vor etlichen Jahren noch eher ein Glücksfall, einen Storch zu erblicken, braucht man heute nicht lange zu suchen.

Drei oder vier Nester

Damals war es kaum vorstellbar, dass es einmal normal sein würde, auf dem Rainplatz zu stehen und nicht zu wissen, in welchem Baum man denn zuerst schauen sollte. Denn an so manchem Baum sind es gar drei oder vier Nester, die man auf einem Blick sehen kann.

Störche bauen ihre Nester gerne in Kolonien. Jürgen Tischer

„Störche bauen ihre Nester gerne in Kolonien“ erklärt Jürgen Tischer, Storchenbeauftragter von Isny. „Sie passen teilweise sogar gegenseitig auf ihre Nester auf“ erklärt er weiter. Tischer ist einer von vier Storchenbeauftragten von Isny.

Zusammen mit Martin Schubert, Ulrike Maruszczak und Erhard Bolender hat er ein Auge auf die Störche und weiß genau, was los ist - und vor allem wer denn alles wieder da ist. Denn so mancher Storch hat schon fast so etwas wie Promistatus.

Storch „Urs“ mit Partnerin

Dazu gehört zum Beispiel Storch „Urs“ mit Partnerin. Bis auf wenige Wochen blieb das Paar auch den ganzen Winter über in Isny. Viele Bürgerinnen und Bürger nehmen Anteil an dem Treiben der Störche und freuen sich, wenn sie wieder zurückkommen.

Jetzt, wo die Störche wieder Einzug halten, verweilen einzelne Spaziergänger etwas länger auf dem Festplatz und beobachten das bunte Treiben der Störche. Es ist ein reges hin und her zwischen den Vögeln, teilweise wird gestritten und fast ständig hört man das so typische Klappern.

Experte beantwortet Fragen

Die Fragen einer Gruppe an Spaziergänger lassen nicht lange auf sich warten als sich herausstellt, dass mit Jürgen Tischer ein Profi auf dem Platz steht: „Wie viele Störche sind schon wieder da? Gibt es ein Problem mit dem Futter, wenn es zu viele Störche werden? Ist der Storch schuld, dass man keine Kreuzottern mehr sieht im Rootmoos?“ Geduldig beantwortet Tischer die Fragen und wieder einmal merkt man ihm an, wie wichtig ihm das Thema ist.

Ein Storch am Rainfestplatz. (Foto: Steffi Leenen )

Derzeit seien laut Tischer rund 25 Nester belegt. Wobei jeden Tag noch Störche hinzukommen. So ein Nest ist auch relativ schnell gebaut. Innerhalb weniger Tage ist es immerhin so stabil, dass theoretisch Eier abgelegt werden könnten.

Der Nestbau an sich ist derweil eine Daueraufgabe. Da ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass fortwährend Störche mit Nistmaterial im Schnabel vorbeifliegen und fleißig ihre stattlichen Nester ausbauen.

Dies kann zu Konfliktpotential führen. Denn ein sensibler Punkt ist das Thema Sicherheit. Zumal gerade am Festplatz, an dem es die meisten Störche gibt, eine Mehrfachnutzung durch das Kinderfest sowie die Schulen besteht.

Regelmäßige Kontrolle nötig

Alexandra Haug, für das Thema zuständig bei der Stadtverwaltung, weist darauf hin, dass vor allem die Nester ohne Nisthilfen, also die von den Störchen komplett selbst erbauten Nester, problematisch sind.

Denn hier kann schwer eingeschätzt werden, ob die Statik der Nester auch hält. Eine regelmäßige Kontrolle ist deshalb unabdingbar. „Wir kontrollieren die Nester möglichst Storchenfreundlich“ erklärt sie deshalb.

In manchen Fällen ist die Verkehrssicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet und es ist notwendig, einen Baum zu kürzen oder zu fällen. So geschehen im Kinopark. Hier wurde ein Baum gefällt, auf dem sich ein Storchennest befand.

In der Regel Ersatzhorst nötig

In der Regel muss hierfür dann ein sogenannter Ersatzhorst errichtet werden. Diese Ersatzhorste müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Sie sollten beispielsweise in der Nähe des ursprünglichen Standortes errichtet werden.

Der Storchenbeauftragte Tischer zeigte sich daher verwundert darüber, warum kein Ersatzhorst errichtet wurde. Allerdings war in diesem speziellen Fall kein Ersatzhorst erforderlich. Gemäß den Angaben des Regierungspräsidiums handelt es sich bei den Störchen in Isny um eine „gesicherte Population“, wie Haug erläutert. Ob es vermehrt Beschwerden gibt, dass die Störche durch ihre Hinterlassenschaften Autos verschmutzen? „Das ist mir nicht bekannt“ sagt Haug weiter.

An einigen Orten mag es für den ein oder anderen wünschenswert sein, dass der Storch sein Nest überhaupt nicht mehr baut. Doch hier zeigt sich, dass einige Störche hartnäckig sind: Zum Beispiel ist der Sendemast wahrscheinlich eher ungeeignet für den Nestbau, da es Bedenken bezüglich der Statik gibt. Aufgrund dessen wurde ein bestehendes Nest bereits mehrmals abgebaut.

Das ist eben die Natur. Jürgen Tischer

Doch das kümmert das Storchenpaar wenig. Es errichtete trotz des sogenannten Storchenabwehrgitters erneut sein Nest und ein paar Meter unterhalb entstand sogar ein zweites Nest. „Das ist eben die Natur“ so Tischer.

Doch zurück zu den Bedenken der Spaziergänger: Wenn es so viele Störche in Isny gibt, haben diese überhaupt noch genügend zu Fressen? „Das ist kein Problem“ klärt Tischer auf. Entgegen der weitläufigen Meinung stehen Frösche nicht an erster Stelle auf dem Speiseplan. Störche ernähren sich auch von kleinen Säugetieren wie Mäuse und Ratten.

Insekten auf dem Speiseplan

Auch Insekten werden gerne gefressen. Sie weichen zudem auch auf die umliegenden Wiesen und Felder aus, somit ist bisher für alle noch ausreichend Futter vorhanden. Die Sorge, dass es aufgrund der Störche weniger Kreuzottern im Rotmoos gibt, kann Tischer indes ebenso wenig teilen.

Tischer sieht ein weitaus größeres Problem im Zusammenhang mit Müll in der Natur. Wenn Störche den in der Natur weggeworfenen Müll sammeln, kann dies für die Tiere gefährlich werden. In einem Nest wurde bereits Müll gefunden, erklärt er besorgt.

Verstopfung der Nester

Problematisch ist hierbei neben der Gefährdung der Gesundheit auch die Verstopfung der Nester: Wenn Störche Müll in ihre Nester einbauen, kann dies zu Verstopfungen führen oder die Struktur des Nestes destabilisieren. Dadurch wird das Nest möglicherweise unbrauchbar oder instabil.

Die augenzwinkernde Frage eines Spaziergängers, ob die Storchenpopulation auch im direkten Zusammenhang mit der Geburtenrate in Isny in Zusammenhang steht, konnte Tischer indes nicht beantworten und verweist mit dieser Frage lachend auf das Rathaus.